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МВД предупредило о мошенничестве с участием в розыгрыше новогодних билетов

МВД: выявлена новая схема мошенничества с участием в розыгрыше новогодних билетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полиция рассказала о новой схеме мошенничества, в которой россиянам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия. Об этом сообщает «МВД Медиа» 6 декабря.

Сотрудники МВД рассказали, что пользователям приходят сообщения, в которых предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей, посещение популярных елок в крупных городах России, в том числе и кремлевской елки.

Отмечается, что к сообщению от мошенников прилагается ссылка для оставления заявки на мероприятие, которая на самом деле ведет на фишинговый сайт. После перехода по ссылке пользователям предлагается ввести свои персональные и платежные данные «якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша».

В МВД призвали россиян быть бдительными и предупредить родных и близких о новой схеме мошенничества.

«Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию!» — посоветовали в МВД.

Внезапный ход: мошенники стали переводить россиянам деньги
После этого они обманом оформляют на людей займы

Ранее, 4 декабря, IT-эксперт Петр Куценко предупредил россиян о новой предновогодней схеме обмана в мессенджерах. По словам Куценко, мошенники стали генерировать голосовые сообщения. Чтобы создать правдоподобное голосовое сообщение от имени любого пользователя, злоумышленнику достаточно небольшой записи его голоса. Затем он может сгенерировать аудиосообщение, обратиться к знакомым человека и попросить деньги в долг.

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