Со дна Авачинской бухты поднимут 28 затонувших судов в 2024 году
В 2024 году в Камчатском крае планируют поднять 28 затонувших судов со дна Авачинской бухты. Регион выполнит план по федеральному проекту «Генеральная уборка».
Проект реализуют с 2021 года. Всего из акватории за три сезона удалили 57 объектов, пишет ИА KamchatkaMedia.
С начала действия федерального проекта в Авачинской губе находилось 86 затонувших судов, включая четыре — в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский При выполнении плана все затонувшие объекты, которые находятся в реестре, будут удалены.
В Корсаковском районе Сахалина со дна подняли два затонувших объекта. Работы проведены около сел Озерское и Первая Падь. Общий объем ржавого металлолома превысил 100 т.