Больше 100 т металлолома подняли со дна моря в Корсаковском районе Сахалина

Два затонувших объекта подняли со дна моря в Корсаковском районе Сахалинской области. Общий объем ржавого металлолома превысил 100 т.

Работы проведены около сел Озерское и Первая Падь, уточняет министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Кроме того, активные работы по подъему затонувших судов проводятся в Корсакове и Северо-Курильске, где за два года требуется ликвидировать 44 объекта. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

С начала 2023 года в Сахалинской области подняли со дна 12 затонувших объектов. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года ликвидировали четыре объекта. Всего до конца года на сушу вытащат 26 останков судов.

Массовая утилизация затонувших судов также проводится в Магадане. Уцелевшие корпуса достают со дна Охотского моря в районе порта.