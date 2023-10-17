Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы ликвидирован
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Больше 100 т металлолома подняли со дна моря в Корсаковском районе Сахалина

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два затонувших объекта подняли со дна моря в Корсаковском районе Сахалинской области. Общий объем ржавого металлолома превысил 100 т.

Работы проведены около сел Озерское и Первая Падь, уточняет министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Кроме того, активные работы по подъему затонувших судов проводятся в Корсакове и Северо-Курильске, где за два года требуется ликвидировать 44 объекта. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

С начала 2023 года в Сахалинской области подняли со дна 12 затонувших объектов. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года ликвидировали четыре объекта. Всего до конца года на сушу вытащат 26 останков судов.

Массовая утилизация затонувших судов также проводится в Магадане. Уцелевшие корпуса достают со дна Охотского моря в районе порта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023