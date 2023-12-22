СФ одобрил уголовную ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Трансляция велась 22 декабря на сайте СФ.

Вводится наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Как отмечается, уголовная ответственность может достигать до пяти лет лишения свободы.

Вместе с тем утвержден закон, который устанавливает административную ответственность за подобную дискредитацию. Так, упоминание о добровольцах Росгвардии вносится в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Максимальный штраф за данное правонарушение может составить до 1 млн рублей.

В сентябре в Госдуму внесли целый пакет законопроектов, который предполагает появление в рядах Росгвардии добровольцев, а также распространение на них такого же объема социальных гарантий, льгот и компенсаций, как и у добровольческих формирований Минобороны России.