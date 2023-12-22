Врач рассказала о пользе и опасностях рыбного меню

Бутерброды с красной икрой и рыбные блюда часто украшают праздничные новогодние столы. Эти продукты, безусловно, полезны, однако существует и ряд опасностей при их употреблении. Чем икра и рыба полезны для организма и, напротив, причиной каких негативных последствий они могут стать, «Известиям» 22 декабря рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

Рыба и икра содержат много полезных веществ и минералов. Они также являются источником легкоусвояемого белка — главного строительного материала, без которого невозможен рост мускулатуры и тканей в целом, пояснила специалист. Помимо этого, оба эти продукта обладают высоким содержанием полезных жирных кислот омега-3. Они важны для сердца и сосудов, улучшают работу мозга, поддерживают здоровье глаз.

«В икре и рыбе масса микроэлементов: калий, кальций, цинк, железо, медь, кобальт, фосфор, никель, натрий. Всё это положительно влияет на формирование иммунитета, способствует укреплению костей, волос и ногтей. В состав икры лососевых рыб и мяса самой рыбы входят витамины A, D, E и группы В, фолиевая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты. Витамин А, например, поддерживает красоту кожи и зубов, а витамин Е замедляет процессы старения, улучшает состояние слизистых. Также икра и рыба благоприятно сказываются на мужском здоровье», — объяснила врач.

Регулярное употребление качественной рыбы и икры, по ее словам, снижает риск возникновения болезни Альцгеймера, ожирения, депрессии, астмы и прочих заболеваний. Эти продукты можно включить в рацион детей и беременных женщин, так как их полезные вещества положительно влияют на растущий организм и развитие плода. Однако перед этим следует проконсультироваться с врачом.

«Рыбу лучше готовить на пару или запекать — так она сохранит свой вкус, текстуру и полезные свойства, а в блюде не будет лишнего масла и жира. Можно добавить лимонный сок, чеснок, петрушку, базилик и тимьян. Они подчеркнут вкус рыбы и не добавят калорий», — добавила терапевт.

При всей пользе, которую несут организму икра и рыба, чрезмерное их употребление может навредить. Например, в икре, по словам врача, содержится много соли, которая может вызвать рост артериального давления, отеки и другие осложнения. Рекомендованная доза икры — 20–25 г (примерно четыре чайные ложки) в день. Кроме того, следует помнить, что икра и рыба — сильные аллергены.

«Некоторые белки, содержащиеся в мясе и икре рыбы, могут вызвать крапивницу, зуд, отек горла или губ, нарушение дыхания и даже анафилактический шок. Часто аллергия связана с конкретным видом рыбы, при этом другие виды могут быть безопасными для употребления. Рыба и икра полезны и питательны, но при этом необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности каждого человека», — заключила врач.

Накануне сообщалось, что специалисты Роскачества исследовали красную икру распространенных торговых марок и выявили кишечную палочку в продукции восьми производителей.

В конце ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России 20% икры не соответствуют потребительским требованиям. За девять месяцев 2023 года было исследовано более 700 проб икры, 10% из которых не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям. Тогда же в службе отметили, что прорабатывается вопрос по маркировке икры осетровых и лососевых рыб.