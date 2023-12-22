Японская Astellas решила прекратить производство антибиотика вильпрафен в РФ

Японская фармакологическая компания Astellas решила прекратить производство антибиотиков «Вильпрафен» и «Вильпрафен солютаб» (международное наименование — джозамицин) в России. Об этом 22 декабря сообщает РБК.

«В компании «Зио-Здоровье» <…>, сообщили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина в России и вывести его с рынка», — пишет издание.

В представительстве японского производителя в РФ также подтвердили прекращение производства данного антибиотика в стране, отметив, что другие товары компании остаются на российском рынке.

В Минздраве РФ, комментируя ситуацию, отметили, что медицинские организации в России обеспечены джозамицином более чем на полгода. При этом имеются и взаимозаменяемые препараты, которые стабильно поступают в гражданский оборот. Там также отметили, что ввод в гражданский оборот препарата «Вильпрафен» производитель в последний раз осуществлял в 2021 году.

«По данным из аналитической витрины правительства РФ в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца. По данным, полученным от главных внештатных специалистов Минздрава России, лекарственные препараты с МНН джозамицин могут быть заменены в терапии на лекарственные препараты с МНН азитромицин и кларитромицин по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот», — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе также отметили, что остатки азитромицина в аптеках покрывают более чем годовую потребность, а кларитромицина хватает еще на восемь месяцев.

Ранее, 21 октября, «Известия» писали о дефиците некоторых антибиотиков в аптеках. В частности, перебои возникли с препаратами «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав» и «Панклав». По мнению экспертов, причина нехватки в росте спроса. Так, в Сети часто встречается совет взять с собой «Амоксиклав» мобилизованным. Также сыграл роль сезонный спрос на антибиотики, повышающийся к осени

Позже, 7 декабря, Минздрав России опроверг сообщения о дефиците вакцин от ветряной оспы, сообщив, что в 2023 году в гражданский оборот было введено 203 280 упаковок вакцины «Варилрикс». Как рассказали «Известиям» 7 декабря в пресс-службе ведомства, это примерно соответствует годовому объему поставок всех типов вакцин от ветрянки в прошлом году.