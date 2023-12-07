В Минздраве опровергли сообщения о дефиците вакцин от ветряной оспы

Минздрав России опроверг сообщения о дефиците вакцин от ветряной оспы, сообщив, что в 2023 году в гражданский оборот было введено 203 280 упаковок вакцины «Варилрикс».

Как рассказали «Известиям» 7 декабря в пресс-службе ведомства, это примерно соответствует годовому объему поставок всех типов вакцин от ветрянки в прошлом году.

«Остатки, по данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день составляют более 100 тыс. упаковок. Кроме того, в конце ноября контроль Росздравнадзора прошли более 80 тыс. упаковок вакцины, которые в ближайшее время должны быть введены производителем в гражданский оборот. После этого препарат, как правило, поступает в лечебную и аптечную сеть», — добавили в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что следующая партия — более 70 тыс. упаковок — уже проходит государственный контроль.

«Вакцинация от ветряной оспы в настоящее время не входит в национальный календарь профилактических прививок, в связи с чем централизованные поставки вакцины не осуществляются», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах распространилось сообщение о возникшем дефиците вакцины от ветрянки в России.

В октябре прошлого года врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что в детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения. При этом, по ее словам, высыпания разрешается мочить водой, а обрабатывать их зеленкой совсем необязательно.