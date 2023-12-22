«Уральские авиалинии» завершили страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершила страховое урегулирование с ирландским лизингодателем AerCap по 19 самолетам Airbus. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба перевозчика.



«Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершила процесс страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов семейства Airbus с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap», — указано в Telegram-канале авиакомпании.



Отмечается, что лизингодатели, в соответствии с достигнутыми договоренностями, прекратили свои требования к российским сторонам. Претензий больше не имеется как по страховым полисам, выданным страховыми компаниями РФ, так и по договорам лизинга, которые были заключены «Уральскими авиалиниями» с AerCap и юридическими лицами под ее управлением.

До этого, 5 сентября, «Аэрофлот» сообщил, что завершил урегулирование с Aercap по 18 самолетам и пяти авиадвигателям — они перешили в собственность российской страховой компании «НСК». В прошлом году «Аэрофлот» также объявлял о выкупе у иностранных лизингодателей восьми самолетов Airbus A330 и 10 дальнемагистральных Boeing 777.

Позже, 11 сентября, Минэкономразвития собрало заявки на сумму примерно в 100 млрд рублей от российских авиакомпаний на выкуп импортных самолетов. Как рассказал в эксклюзивном интервью для «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) первый заместитель главы ведомства Илья Торосов, запрос на выкуп также поступил от S7 Airlines, «Уральских авиалиний» и iFly. Лимит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на эти цели составляет 300 млрд рублей, напомнил он.