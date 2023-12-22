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Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества
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В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
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МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа
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ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
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Балицкий назвал угрозы в свой адрес издержками производства
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В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
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Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
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США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
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ВС РФ поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки
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В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ
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Расчет РСЗО «Град» группировки «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ
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Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ под Новомихайловкой
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В ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий
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Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение

Представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов про дело Абызова

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