Как потратить материнский капитал на образование ребенка
Оплату обучения ребенка из средств материнского капитала выбирают всё больше россиян. Эта популярная мера позволяет выбрать качественное образование без ущерба для семейного бюджета. Как распорядиться маткапиталом на эти цели и какое обучение можно оплатить, рассказывают «Известия».
Кто имеет право на материнский капитал
Материнский капитал — мера государственной поддержки семей с детьми, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». Раньше право на такую помощь имели семьи с двумя и более детьми. С 2020 года материнский капитал стали выдавать гражданам России при рождении первого ребенка.
Сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка и затем направляется в личный кабинет на «Госуслугах». Обычно на его оформление уходит около 15 дней. Если мать лишена родительских прав или умерла, получить документ может отец ребенка.
Средства маткапитала можно направить на обучение и родных, и усыновленных детей. За первого ребенка семьи получают 587 тыс. рублей, за второго — 775, 6 тыс. рублей. Если сертификат уже был оформлен на одного ребенка, то при рождении второго еще дополнительно положено 188, 7 тыс. рублей.
Согласно данным Социального фонда России (СФР), за первую половину 2023 года обучение таким образом оплатили около 124 тыс. российских семей. На эти цели фонд перечислил порядка 6, 2 млрд рублей.
Каждый год 1 февраля осуществляется индексация маткапитала. Коэффициент определяется на основе роста потребительских цен за прошлый год. Так, в текущем году это 11,9%. Кроме того, для ежемесячных выплат из маткапитала с июня установлена фиксированная дата — пятое число каждого месяца.
Какое обучение можно оплатить из средств маткапитала
Оплатить обучение ребенка с помощью маткапитала можно в любых образовательных организациях. Главное условие — ребенку, по случаю рождения которого выдан сертификат, должно исполниться три года. При этом на момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет, а учебное заведение должно иметь лицензию и находиться в России.
Например, маткапиталом можно оплатить:
- частный детский сад,
- обучение в колледже, техникуме, вузе,
- проживание в общежитии,
- спортивные занятия,
- обучение в автошколе,
- различные курсы.
Также с 2022 года меру поддержки разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающих в качестве индивидуальных предпринимателей.
Как оплатить обучение ребенка за счет маткапитала
Для распоряжения средствами маткапитала нужно подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда (ПФР). Также это можно сделать через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Но документы всё равно будут пересланы на рассмотрение в ПФР, поэтому последний вариант может занять больше времени.
Для оплаты обучения помимо заявления понадобятся:
- паспорт родителя,
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка,
- СНИЛС родителя и ребенка,
- сам сертификат,
- заверенные копии лицензии и договора,
- дополнительное соглашение при наличии.
В договоре и допсоглашении с образовательной организацией обязательно должны быть прописаны размер и сроки оплаты за обучение ребенка, факультет и специализация — для колледжей и вузов. Для оплаты общежития еще понадобятся договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы и справка из организации, подтверждающая проживание там ребенка.
Рассмотрение займет до 10 рабочих дней. Пенсионный фонд производит платеж на счет учебного заведения в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки, потом — по графику.
На что еще можно потратить материнский капитал
Распорядиться маткапиталом семья может для улучшения жилищных условий, в том числе приобретения жилья в ипотеку. Средства могут пойти на социальную адаптацию детей-инвалидов и на формирование накопительной части пенсии матери.
Помимо этого, семьи с низкими доходами могут рассчитывать на ежемесячную выплату на детей за счет средств маткапитала.
В настоящее время рассматриваются и другие варианты. Например, возможность потратить маткапитал на покупку семейного автомобиля или найм жилья, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий.
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