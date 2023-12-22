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Сюжет:

В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ

Глава «Украинской бронетехники» Бельбас: Россия сорвала поставки истребителей ВСУ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Kregg York
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Россия сорвала закупку Украиной истребителей за рубежом. Об этом заявил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас в беседе с украинским изданием «Экономическая правда» в пятницу, 22 декабря.

По его словам, Россия постоянно мешает Киеву закупать оружие и военную технику на мировом рынке.

«Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов <…> Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян. <…> В итоге соглашение сорвалось», — пожаловался он.

Бельбас заявил, что российские дипломаты «использовали документ для давления на местных чиновников», которые были вынуждены отказать Киеву и расторгли сделку.

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Ранее, 15 декабря, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» отметил, что западные страны могут отказаться от идеи разрешить истребителям ВСУ использовать авиабазы НАТО после предупреждения РФ о готовности ответить на подобный шаг.

Он напомнил о своем заявлении 13 декабря на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны армии Украины.

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