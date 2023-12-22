Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Российский актер Сергей Пепеляев скоропостижно умер в возрасте 32 лет. Об этом 19 декабря сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо».
Уточняется, что смерть наступила накануне, 18 декабря, в понедельник, из-за «внезапной болезни».
«Скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра «Колесо» Сергей Пепеляев. <…> Коллектив театра «Колесо» выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Пепеляевым прошло 19 декабря.
Роль старшеклассника в картине «Географ глобус пропил» была для Пепеляева единственной в кино.
Актер родился в Перми 22 января 1992 года. В 2020 году окончил Пермский институт культуры по специальности «актер драматического театра и кино». С 2017 по 2020 год Пепеляев работал в Пермском театре «У Моста», а в 2023 году пришел в Тольяттинский драматический театр.