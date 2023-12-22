Правительство не поддержало законопроект о «резиновых квартирах»

Правительство не поддержало законопроект, запрещающий регистрировать мигрантов в квартирах, где появление каждого нового жильца-иностранца нарушало бы норму жилой площади на человека, выяснили «Известия». Ранее его разработали депутаты Законодательного собрания Калужской области.

Согласно Жилищному кодексу, вышеуказанная норма составляет 33 кв. м на одного человека в квартире, 42 кв. м — на семью из двух человек, на семью из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого.

Целью поправок, которые не одобрило правительство, было предотвращение регистрации слишком большого числа мигрантов в одной и той же квартире. Аналогичные инициативы уже вносились в Госдуму в 2018 и 2022 годах, но не проходили дальше первого чтения.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности указала, что реализация законопроекта снизит контроль за нахождением иностранных граждан и создаст предпосылки для фиктивного миграционного учета не по месту их фактического пребывания.

По мнению экспертов, проблему «резиновых квартир» сможет решить ужесточение ответственности для владельцев жилья и мигрантов. В 2013 году уже был принят закон, вводящий наказание за фиктивную регистрацию, — как штраф, так и лишение свободы. В этом же году был вынесен первый приговор по делу о «резиновой квартире», но тогда москвич, прописавший у себя в квартире несколько сотен мигрантов, отделался условным сроком.

А в 2022 году Госдума приняла закон, который предусмотрел лимит «дробления» площади, — 6 кв. м на человека. Его авторы пояснили необходимость такой инициативы данными Генпрокуратуры. В том же году надзорное ведомство провело проверку в Москве и выявило и 70 таких квартир, в которых были зарегистрированы 14 тыс. человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Общежитие мое: почему не одобрен проект закона о «резиновых» квартирах