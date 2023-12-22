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Россияне стали больше смотреть развлекательного контента на ТВ в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральные телеканалы вернули в сетку вещания часть развлекательного контента, который пропал после начала СВО в 2022 году. В этом году его телепросмотр вырос на 3 п.п., достигнув доли в 18,9%, сообщили «Известиям» в Mediascope. В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. человек.

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Доля просмотра социально-политических программ в 2022 году лидировала и составляла 15,5%, однако в этом году процент просмотра был снижен до 13,5%.

Просмотр сериалов также вырос в этом году по сравнению 2022 годом, так, он составил в 2023 году — 26,6%, а в 2022 году — 24,5%. Интерес россиян в 2023 году в сравнении с 2022 годом к развлекательному контенту вырос на 3,1%, отметили в исследовании. Несмотря на увеличение времени просмотра шоу, программ и сериалов, время просмотра телевизионного контента снижается уже третий год подряд: время просмотра в январе–ноябре 2023 года составило 3 часа 8 минут, когда в аналогичный период 2022 года было 3 часа 27 минут, в январе–ноябре 2021 года — 3 часа 31 минута, пояснили в Mediascope.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зрелищно вышло: в России вырос интерес к развлекательному ТВ-контенту

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