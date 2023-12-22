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Россия покинула топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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РФ в ноябре переместилась с 99 на 102 место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом — его составляет компания Ookla. Россия «пропустила» вперед Узбекистан (99 место), Индонезию (100) и Тунис (101). Первые же три места в нем заняли ОАЭ, Катар и Кувейт. Отрыв РФ от лидера по медианной скорости доступа — в 13,5 раза, если в ОАЭ в ноябре она составляла почти 325 Мбит/с, то в РФ — чуть менее 24 Мбит/с, сообщает Ookla.

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Несмотря на такие результаты, рейтинг Ookla едва ли не комплементарен для российских связистов, считают опрошенные «Известиями» специалисты по телекоммуникациям. Несмотря на санкции и отсутствие поставок (во всяком случае, официальных) сетевого оборудования, операторам удалось нарастить среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, чуть выросла и скорость передачи данных от абонента, отмечают они.

«Данные рейтинга ничуть не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Рост скорости в отдельных странах и в мире в целом — следствие массового внедрения на мировом рынке 5G. Доступ в сетях пятого поколения, которые сейчас не работают в РФ, по определению быстрее, чем в 4G, LTE. То есть в нашей стране скорость растет медленнее, чем в других», — объяснил ситуацию один из специалистов по проектированию сотовых сетей.

Данные Ookla в целом подтверждают и выводы агентства TelecomDaily, сделанные на основании замеров скорости мобильного интернета с помощью его собственного приложения «Мегабитус». За исключением Москвы, скорость доступа в регионах, если не падает, то точно не растет, констатирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Причины этого — дефицит базовых станций, которые из-за санкций перестали поставлять РФ, а также отсутствие необходимых для мобильного интернета частот», — согласен он.

По мнению эксперта, увеличить скорость доступа и вернуть РФ высокие позиции в рейтингах могло бы внедрение в РФ 5G.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Замена поколений: РФ выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета

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