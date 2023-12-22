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Полиция начала проверку после конфликта между владельцами собак в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Сотрудники полиции начали проверку после конфликта между владельцами собак на востоке Москвы. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В Сети интернет появился видеоролик, на котором мужчина применил силу и повалил на снег женщину. Предварительно установлено, что конфликт произошел на почве выгула собак. Заявления граждан зарегистрированы в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве ТАСС также сообщили, что обе конфликтные стороны обращались за помощью медиков. Собеседник агентства отметил, что у мужчины диагностировали ожоги глаз, а у женщины — ушибы.

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21 декабря в Москве на улице Амурской житель одного из домов жилого комплекса напал на свою соседку из-за сделанного замечания. В распоряжении «Известий» появились кадры случившегося. На кадрах видно, что мужчина выгуливал двух доберманов вместе со своей девушкой, которая начала угрожать соседке физической расправой. После этого мужчина бросил в женщину снег, подбежал и повалил ее в сугроб, после чего начал душить.

По предварительным данным, мужчина мог напасть на соседку из-за сделанного ему замечания в домовом чате. Женщина была недовольна тем, что доберманы выгуливаются без ошейников и намордников. При этом известно, что месяц назад собаки этого мужчины уже нападали на шпица.

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