Полиция начала проверку после конфликта между владельцами собак в Москве
Сотрудники полиции начали проверку после конфликта между владельцами собак на востоке Москвы. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«В Сети интернет появился видеоролик, на котором мужчина применил силу и повалил на снег женщину. Предварительно установлено, что конфликт произошел на почве выгула собак. Заявления граждан зарегистрированы в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве ТАСС также сообщили, что обе конфликтные стороны обращались за помощью медиков. Собеседник агентства отметил, что у мужчины диагностировали ожоги глаз, а у женщины — ушибы.
21 декабря в Москве на улице Амурской житель одного из домов жилого комплекса напал на свою соседку из-за сделанного замечания. В распоряжении «Известий» появились кадры случившегося. На кадрах видно, что мужчина выгуливал двух доберманов вместе со своей девушкой, которая начала угрожать соседке физической расправой. После этого мужчина бросил в женщину снег, подбежал и повалил ее в сугроб, после чего начал душить.
По предварительным данным, мужчина мог напасть на соседку из-за сделанного ему замечания в домовом чате. Женщина была недовольна тем, что доберманы выгуливаются без ошейников и намордников. При этом известно, что месяц назад собаки этого мужчины уже нападали на шпица.