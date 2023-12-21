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В Москве владелец доберманов напал на соседку из-за сделанного замечания

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве 21 декабря на улице Амурской житель одного из домов жилого комплекса напал на свою соседку из-за сделанного замечания. В распоряжении «Известий» появились кадры случившегося.

На кадрах видно, что мужчина выгуливал двух доберманов вместе со своей девушкой, которая начала угрожать соседке физической расправой. После этого мужчина бросил в женщину снег, подбежал и повалил ее в сугроб, после чего начал душить.

По предварительным данным, мужчина мог напасть на соседку из-за сделанного ему замечания в домовом чате. Женщина была недовольна тем, что доберманы выгуливаются без ошейников и намордников. При этом известно, что месяц назад собаки этого мужчины уже нападали на шпица.

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Ранее, 6 декабря, в городе Бийске Алтайского края собака на глазах хозяйки набросилась на 15-летнюю девочку. Пострадавшая школьница шла по улице, как вдруг на нее напала собака, повалила на землю и начала кусать. Отмечается, что всё это время хозяйка, выгуливающая животное без поводка и намордника, стояла в стороне и наблюдала за происходящим.

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