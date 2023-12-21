Президент Чехии принес соболезнования в связи со стрельбой в Праге

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в центре Праги. Об этом он написал 21 декабря в X (бывшем Twitter).

«Я потрясен событиями на философском факультете Карлова университета. Я хотел бы выразить глубокое сожаление и искренние соболезнования семьям и родственникам погибших в результате стрельбы. Хочу поблагодарить граждан за соблюдение указаний силовиков и максимальное сотрудничество», — написал Павел.

О стрельбе на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в этот же день, 21 декабря. СМИ опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.

Вскоре полиция Чехии сообщила, что стрелявший был нейтрализован. Всего в результате стрельбы погибло как минимум 11 человек вместе со стрелявшим, еще 24 человека получили ранения.