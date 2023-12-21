Ангола объявила о выходе из ОПЕК на фоне недовольства квотами на добычу

Ангола объявила о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на фоне недовольства квотами на добычу. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное информагентство ANGOP.

В публикации издания указали, что такое решение было принято на совещании совета министров под руководством президента страны Жуана Лоуренсу. По словам министра минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино де Азеведо, страна на данный момент ничего не выигрывает, оставаясь в организации. Именно поэтому было принято решение выйти из нее, добавил он.

До этого, 1 декабря, Ангола официально отклонила предлагаемую картелем квоту добычи на 2024 год. Отмечалось, что страна будет придерживаться квоты добычи более в 1,18 млн баррелей сырой нефти в день, поскольку стремится достичь энергетической безопасности.

Ранее, 29 ноября, эксперты объяснили, что давление ОПЕК на страны-участницы, пожелавшие изменить свою квоту на добычу в сторону увеличения, может привести к развалу соглашения и вызвать падение стоимости нефти.