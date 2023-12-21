Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 11
В результате массовой стрельбы в университете в Праге погибли 11 человек, включая стрелка, 24 ранены. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает полиция в Telegram-канале.
«Стрелявший был убит, упав с крыши <...>», — отметили в публикации.
Правоохранители допустили, что нападавший мог покончить с собой.
О происшествии сообщила полиция Праги ранее в этот день. По данным портала České noviny, стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета.
Позже чешские СМИ опубликовали видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.