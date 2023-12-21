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Минобороны Украины заявило о неверной подаче Bild слов Умерова о Крыме

Минобороны Украины: Bild неверно подала слова министра Умерова о Крыме
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Немецкая газета Bild неверно истолковала слова министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении страной Крыма под свой контроль в 2024 году. Об этом 21 декабря сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на спикера украинского оборонного ведомства Иллариона Павлюка.

Издание писало, что Умеров в интервью заявил о том, что украинские войска в наступающем году вернут контроль над полуостровом.

«Немецкая газета-таблоид Bild извратила слова министра обороны Украины Рустема Умерова о сроках освобождения Крыма украинскими военными. На самом деле министр говорил: «Крым будет освобожден — 100%. Это наша стратегическая цель». Но Умеров не утверждал, что Крым будет освобожден именно в 2024 году», — уточнил Павлюк.

Он обратил внимание, что немецкий журналист задавал этот вопрос несколько раз, но Умеров не стал давать прогнозы и озвучивать конкретные даты.

Ранее в четверг глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель поделился мнением, что заявление Умерова стало проявлением шизофрении. По его словам, украинский министр подобными высказываниями только дурит голову украинцам и спонсорам из западных стран.

30 ноября сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, отметил он.

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Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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