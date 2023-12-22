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Названы города России с самыми щедрыми мужчинами

Исследование: самые щедрые мужчины России живут в Ростове-на-Дону
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Фото: Getty Images/Drazen Zigic
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Аналитический центр SOKOLOV изучил продажи женских ювелирных изделий, купленных мужчинами в преддверии Нового года, и выяснил, где мужчины тратят на украшения больше всего. Самый высокий средний чек был зафиксирован в Ростове-на-Дону. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 22 декабря.

Отмечается, что в первые две недели декабря мужчины купили на 42% больше женских украшений, чем в аналогичный период прошлого года. Средний чек по таким покупкам вырос на 57% и составил 7204 рубля.

Самый высокий средний чек в сети SOKOLOV зафиксирован в Ростове-на-Дону, он составил 9673 рубля (рост 80% год к году). На втором месте оказалась Москва, где средний чек достиг 8826 рублей (рост на 43%). Тройку городов, в которых живут самые щедрые мужчины, замыкает Ярославль со средним чеком в 8703 рубля.

Также в топ городов по индексу «щедрости мужчин» вошел Санкт-Петербург со средним чеком 8420 рублей. В Саратове этот показатель оказался на пятом месте по стране — здесь тратят на женские украшения в среднем 8317 рублей.

Последние строчки рейтинга заняли Тюмень (6070 рублей), Новосибирск (5915 рублей) и Пермь (5577 рублей).

Чаще всего в 2023 году перед новогодними праздниками в ювелирной сети мужчины выбирали для своих спутниц кольца, их доля среди всех украшений занимает 35%. Также в топ-3 подарков от мужчин вошли серьги (33%) и цепи (12%).

Мужчины из Саратова и Краснодара больше всех остальных покупали украшения своим спутницам — количество приобретенных в подарок аксессуаров выросло в этих городах в два раза.

Самым популярным металлом для подарков к Новому году оказалось красное золото, его доля в продажах составила 45%. В топ-3 самых популярных составов украшений также вошли белое золото (26%) и серебро (22%).

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6 декабря были опубликованы результаты другого исследования, согласно которому большинство россиян после расставания продолжают пользоваться подарками от бывших партнеров. При этом мужчины тратят на подарки девушкам в три раза больше денег и в результате чаще обращаются к бывшей пассии с просьбой вернуть презенты после расставания.

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