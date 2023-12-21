Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В Москве пройдет V Зимний международный фестиваль искусств
Общество
Голикова назвала критерием многодетной семьи наличие трех и более детей
Культура
В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовали Дни автоспорта
Происшествия
Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем
Мир
РФ заявила посольству Японии протест из-за учений на острове Хоккайдо
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Общество
Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог
Мир
Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели
Общество
Открытие аэропорта Краснодара могут отложить
Армия
ПВО РФ уничтожила более 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне СВО
Экономика
Эксперт объяснил сокращение РФ вложений в гособлигации США

Во Франции школьник признался в отравлении учительницы

0
Фото: leparisien.fr
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученик третьего класса средней школы во французском департаменте Ивелин в Парижском регионе признался в отравлении преподавательницы моющим средством, педагога госпитализировали. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на телеграмму учебного заведения.

«Этим утром учащийся явился со своей семьей к руководителю учреждения, чтобы признать свой поступок, о котором он сожалеет. <…> Дисциплинарный совет состоится в январе, когда возобновятся занятия», — уточнили в телеграмме.

Как ранее писала газета Le Parisien, инцидент произошел 19 декабря в колледже Леонардо да Винчи в Ивелин. В этот день третьеклассники проводили чаепитие в честь конца года. Один из учеников подал учительнице искусств пластиковый стакан с напитком, содержащим моющее средство. После первого глотка педагогу стало плохо, ее госпитализировали. Сейчас женщине лучше, но она в шоковом состоянии.

По информации BFM TV, учительница уже вышла на работу. Она подала жалобу, ведется расследование.

Французские СМИ отмечают, что за несколько дней до этого инцидента в том же Ивелине один из старшеклассников угрожал убить своего учителя математики. 17-летний юноша объявил о своих намерениях на английском языке на своей странице в соцсети. По окончании 48-часового содержания под стражей ученик был освобожден 19 декабря. Ему также придется ответить за свои действия перед судом по делам несовершеннолетних во время слушания, назначенного на 29 февраля.

Ложь и предубеждения: французского педагога обезглавили из-за клеветы
Против педагога, которого школьница оговорила и обвинила в исламофобии, развязали целую кампанию в соцсетях

В конце февраля в частном католическом лицее в городе Сен-Жан-де-Люз ученик зарезал 52-летнюю учительницу. Женщина получила серьезные травмы и находилась в критическом состоянии, а спустя час после нападения скончалась. В отношении ученика возбудили дело о предумышленном убийстве.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023