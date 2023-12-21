Во Франции школьник признался в отравлении учительницы

Ученик третьего класса средней школы во французском департаменте Ивелин в Парижском регионе признался в отравлении преподавательницы моющим средством, педагога госпитализировали. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на телеграмму учебного заведения.

«Этим утром учащийся явился со своей семьей к руководителю учреждения, чтобы признать свой поступок, о котором он сожалеет. <…> Дисциплинарный совет состоится в январе, когда возобновятся занятия», — уточнили в телеграмме.

Как ранее писала газета Le Parisien, инцидент произошел 19 декабря в колледже Леонардо да Винчи в Ивелин. В этот день третьеклассники проводили чаепитие в честь конца года. Один из учеников подал учительнице искусств пластиковый стакан с напитком, содержащим моющее средство. После первого глотка педагогу стало плохо, ее госпитализировали. Сейчас женщине лучше, но она в шоковом состоянии.

По информации BFM TV, учительница уже вышла на работу. Она подала жалобу, ведется расследование.

Французские СМИ отмечают, что за несколько дней до этого инцидента в том же Ивелине один из старшеклассников угрожал убить своего учителя математики. 17-летний юноша объявил о своих намерениях на английском языке на своей странице в соцсети. По окончании 48-часового содержания под стражей ученик был освобожден 19 декабря. Ему также придется ответить за свои действия перед судом по делам несовершеннолетних во время слушания, назначенного на 29 февраля.

В конце февраля в частном католическом лицее в городе Сен-Жан-де-Люз ученик зарезал 52-летнюю учительницу. Женщина получила серьезные травмы и находилась в критическом состоянии, а спустя час после нападения скончалась. В отношении ученика возбудили дело о предумышленном убийстве.