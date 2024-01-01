Когда и где наблюдать метеорный поток Квадрантиды 4 января 2024 года

Календарь астрономических событий 2024 года откроет звездопад Квадрантиды. На 4 января приходится пик метеорного потока — это время завораживающего небесного шоу. «Известия» рассказывают, где и во сколько смотреть на падающие звезды.

Звездопад Квадрантиды 4 января 2024 — что это

Свое название метеорный поток Квадрантиды получил из-за созвездия Стенного Квадранта. Область, откуда он берет свое начало, расположена под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

Один из самых мощных метеорных потоков в году действует с 28 декабря по 12 января. Согласно данным Международной метеорной организации, число метеоров в час в период пика может достигнуть 200. Однако, как правило, удается увидеть не больше 25 звезд в час. Это яркие болиды, хорошо заметные в ночном небе.

Звездопад Квадрантиды 4 января 2024 — где и когда смотреть

Падающие звезды будут видны жителям Северного полушария Земли — в том числе населению России. Лучшее время для наблюдения — ночь на 4 января. Предполагается, что пик активности Квадрантид наступит около 16:00 мск, но это время неточное.

Самый удачный обзор открывается после восхода Луны. Пик метеорного потока приходится на время, когда спутник Земли будет в фазе последней четверти, а это означает, что в 2024 году условия для наблюдения «падающих звезд» благоприятные при отсутствии облаков.

Наблюдать за небесным шоу лучше, находясь за городом. Болиды можно увидеть и без оптической техники, невооруженным глазом.

В 2023 году последним звездопадом стал метеорный поток Урсиды — пик его активности приходился на 21 декабря, а «Известия» рассказали об особенностях астрономического явления.