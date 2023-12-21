Реклама
Прямой эфир
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Общество
Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог
Мир
Al Arabiya узнал об отказе ХАМАС от перемирия с Израилем менее чем на две недели
Общество
Открытие аэропорта Краснодара могут отложить
Армия
ПВО РФ уничтожила более 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне СВО
Экономика
Эксперт объяснил сокращение РФ вложений в гособлигации США
Общество
Пострадавшим от агрессии Украины детям будут выплачивать по 100 тыс. рублей
Мир
Посольство РФ осудило приостановку вещания в Армении радио Sputnik
Мир
Россия и Китай работают над решением вопроса по аккредитации самолетов
Общество
Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в красной икре
Наука и техника
ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.16» со спутником с космодрома Плесецк

СМИ сообщили о самом подавленном настроении немцев перед Новым годом

FAZ: настроение жителей Германии перед Новым годом самое подавленное за 60 лет
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Rüdiger Wölk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Настроение жителей Германии перед Новым годом самое подавленное за последние 60 лет. Об этом 21 декабря сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung с ссылкой на данные Института изучения общественного мнения в Алленсбахе.

Регулярно с 1963 года среди немцев проводился опрос. Их спрашивали о том, в какие, по их ощущениям, времена они живут — в счастливые или трудные.

Согласно результатам этого опроса, в 2023 году число тех, кто говорит, что мы живем в счастливое время, сократилось до 16%. При этом целых 72% придерживаются противоположной точки зрения. Это самые низкие показатели за 60 лет проведения опроса.

Еще в 2019 году результаты были более обнадеживающие. 40% ответили, что живут в счастливое время, и практически столько же (41%) были противоположного мнения.

В 1993 году в Германии царило такое же пессимистичное настроение. Тогда 70% говорили, что живут в тяжелое время и 17% говорили об обратном.

На рубеже 2022/23 года лишь 28% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном институтом, заявили, что с оптимизмом смотрят в предстоящий год. Это самый низкий показатель с 1950 года, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зияющая дыра: Германия начнет 2024 год без бюджета
В ФРГ не досчитались €17 млрд, а правящая коалиция не согласовала финансы на ближайшие 12 месяцев

В этот же день Институт экономических исследований ifo сообщил, что немцы стали экономить на рождественских подарках. Многие розничные продавцы игрушек, электроники, электронных бытовых приборов дают пессимистичные оценки уровню продаж в преддверии праздников. По данным Института, наибольшую выручку в этот сезон получают аптеки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023