СМИ сообщили о самом подавленном настроении немцев перед Новым годом

Настроение жителей Германии перед Новым годом самое подавленное за последние 60 лет. Об этом 21 декабря сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung с ссылкой на данные Института изучения общественного мнения в Алленсбахе.

Регулярно с 1963 года среди немцев проводился опрос. Их спрашивали о том, в какие, по их ощущениям, времена они живут — в счастливые или трудные.

Согласно результатам этого опроса, в 2023 году число тех, кто говорит, что мы живем в счастливое время, сократилось до 16%. При этом целых 72% придерживаются противоположной точки зрения. Это самые низкие показатели за 60 лет проведения опроса.

Еще в 2019 году результаты были более обнадеживающие. 40% ответили, что живут в счастливое время, и практически столько же (41%) были противоположного мнения.

В 1993 году в Германии царило такое же пессимистичное настроение. Тогда 70% говорили, что живут в тяжелое время и 17% говорили об обратном.

На рубеже 2022/23 года лишь 28% респондентов, участвовавших в опросе, проведенном институтом, заявили, что с оптимизмом смотрят в предстоящий год. Это самый низкий показатель с 1950 года, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В этот же день Институт экономических исследований ifo сообщил, что немцы стали экономить на рождественских подарках. Многие розничные продавцы игрушек, электроники, электронных бытовых приборов дают пессимистичные оценки уровню продаж в преддверии праздников. По данным Института, наибольшую выручку в этот сезон получают аптеки.