Бассейн с дорожками на 50 м построят в Рязани
Проект плавательного бассейна получил положительное заключение Центра государственной экспертизы в строительстве Рязанской области. Это будет первый в Рязани объект с плавательными дорожками длиной 50 м.
Объект появится на улице Космонавтов. Проект предполагает строительство трехэтажного здания с трибуной на 470 зрительских мест. Для спортсменов оборудуют основную и учебную чаши бассейна. Кроме того, в здании откроют тренажерный зал, медицинские комнаты, административные и технические помещения.
По данным РИА «7 новостей», проект разработало ООО «РязаньПроект». В качестве застройщика выступает управление капитального строительства региона.
Ранее сообщалось, что в Омске отремонтировали старейший городской бассейн «Пингвин». Учреждение было открыто в 1967 году, на текущий момент на его базе подготовку проходят около 700 спортсменов.