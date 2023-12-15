Старейший городской бассейн отремонтировали в Омске

В Омске провели ремонт бассейна «Пингвин». Для спортсменов закупили новый инвентарь.

Бассейн был построен в 1967 году, он стал первым подобным сооружением в Омске. На базе бассейна была обустроена городская спортивная школа олимпийского резерва №6. На текущий момент подготовку проходят около 700 спортсменов. Ремонт бассейна начался в 2022 году, уточняет ИА «Омскрегион».

Рабочие заменили покрытие чаши бассейна, восстановили гидроизоляцию и инженерные системы. Также ремонт проведен в фойе, гардеробе и раздевалках. Выполнена частичная замена электропроводки и ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, власти продолжат заниматься ремонтом и обновлением материально-технической базы спортивных учреждений.

Ранее в Задонске Воронежской области объявили торги для поиска подрядчика, который займется капитальным ремонтом бассейна «Янтарь». Начальная стоимость контракта составляет 85,7 млн рублей.