Бассейн в Воронежской области отремонтируют почти за 86 млн рублей
В Задонске (Воронежская область) объявили торги для поиска подрядчика, который займется капитальным ремонтом бассейна «Янтарь». Начальная стоимость контракта составляет 85,7 млн рублей.
По данным портала госзакупок, в качестве заказчика выступает МКУ «Центр компетенций в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа». Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт здания, а также отделочные и завершающие работы Срок исполнения заказа — конец декабря 2024 года. Об этом пишет ИА «Абирег».
Власти Задонска уже объявляли торги на ремонт здания год назад с начальной стоимостью контракта 41,2 млн рублей, однако аукцион был отменен. Ремонт крыши бассейна был выполнен в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в Североморске Мурманской области планируют построить крытый бассейн, на эти цели власти выделили 82,5 млн рублей.