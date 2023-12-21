Журнал The Economist назвал Грецию «страной года»

Журнал The Economist 20 декабря назвал Грецию «страной года», поскольку она смогла преодолеть экономический кризис.

«Наш победитель — Греция. Десять лет назад она была парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит. Доходы упали <...> в политике процветали экстремистские партии правого и левого толка. <…> Но спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира», — говорится в публикации.

При этом журнал уточняет, что правоцентристское правительство Греции, переизбранное в июне 2023 года, имеет проамериканский и «настороженный по отношению к России» вектор политики. Кроме того, по мнению The Economist, стране удалось показать, «что, находясь на грани краха, можно провести жесткие, разумные экономические реформы и восстановить общественный договор».

В публикации уточняется, что претендентами на звание страны года были также Польша и Бразилия. Варшаве удалось устоять, несмотря на конфликт в соседнем государстве, а также принять миллион украинских беженцев, однако доминирующее положение правых в политике остается «самой большой проблемой для страны».

Бразилия же смогла избрать себе левоцентристского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, сменив тем самым бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который, по мнению журнала, «распространял сеющие разногласия теории заговора» и «поддерживал фермеров, сжигающих тропические леса». Однако, по мнению редакции журнала, впечатления от достижений Бразилии омрачаются привычкой нынешнего президента «заискивать» перед другими политиками.

Правоцентристская партия Греции «Новая демократия» одержала победу на выборах 25 июня и получила абсолютное большинство мест в парламенте — 158 из 300. На следующий день лидера партии Кириакоса Мицотакиса назначили премьером и привели к присяге.