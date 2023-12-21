Актера из сериала «СашаТаня» нашли мертвым в Москве

В Москве в возрасте 43 лет скончался актер Егор Найдович, наиболее известный по своей роли в сериале «СашаТаня». Об этом сообщил в четверг, 21 декбаря, источник «Известий».

По его данным, мужчина умер в квартире, накануне его тело обнаружила соседка. По некоторым данным, скончавшийся в последнее время злоупотреблял алкоголем, добавил источник.

Найдович родился 18 апреля 1980 года. Как отмечает портал «Кинопоиск», он начал сниматься в кино в 2008 году. Актер сыграл 17 эпизодических ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую известность приобрели его работы в проектах «СашаТаня», «Небесная команда» и «Трудные подростки». Кроме того, актер играл в московском театре «Вертикаль» и выступал перед зрителями с авторскими песнями.