Обновленную экспозицию произведений Сурикова открыли в Третьяковке в Москве

Государственная Третьяковская галерея в Москве открывает для посетителей обновленную экспозицию произведений художника Василия Сурикова. Об этом пресс-служба музея сообщила в четверг, 21 декабря.

«В ее состав вошли живописные этюды Сурикова, скульптурный бюст художника работы Саввы Мамонтова, а также архивные материалы, повествующие об истории бытования картины «Боярыня Морозова» в Третьяковской галерее», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Экспозиция разделена на две части. В первой рассказывается о создании и бытовании картины «Боярыня Морозова», а также о событиях, связанных с ее пребыванием в галерее. Размещенные в витринах архивные материалы рассказывают о судьбе главного шедевра мастера с момента его приобретения Павлом Третьяковым в 1887 году до конца XX века, пишет «Москва 24».

«Во второй части зала представлены произведения Василия Сурикова: от ранних академических до этюдов к картинам «Боярыня Морозова», «Утро Стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком». Они наглядно демонстрируют глубину и серьезность творческих поисков художника при создании исторических композиций», — отметили в пресс-службе.

Также в музее уточнили, что в настоящее время около 40 работ живописца, в том числе «Боярыня Морозова», находится на выставке в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Ранее, 12 декабря, в Москве у Патриарших прудов открылась галерея, посвященная советскому искусству. Это филиал галереи Сергея Попова pop/off/art. Сейчас здесь проходит групповая выставка «Жизнь плотская», куда вошли работы Алексея Григорьева, Юрия Злотникова, Андрея Красулина, Николая Силиса, Ивана Чуйкова, Николая Касаткина.