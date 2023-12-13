Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –7 в столичном регионе 13 декабря
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Мир
Резолюцию об импичменте Байдену приняли в комитете палаты представителей США
Мир
Писателя Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании
Мир
Байден заявил о приближении США к потере возможности помогать Украине
Общество
Почти половина россиян планирует подрабатывать в 2024-м
Политика
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Мир
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
Мир
NYT сообщила о нежелании спикера палаты представителей фотографироваться с Зеленским
Мир
Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска
Мир
Байден одобрил выделение Украине $200 млн военной помощи
Мир
WSJ рассказала о начале операции ЦАХАЛ по затоплению тоннелей ХАМАС
Экономика
Цена нефти Brent на бирже Ice упала ниже $73 за баррель впервые с 28 июня
Мир
В Верховной раде признали провал мобилизации на Украине

Галерея советского искусства открылась в центре Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В самом дорогом районе Москвы, у Патриарших прудов, 12 декабря открылась галерея, посвященная советскому искусству. Это филиал галереи Сергея Попова pop/off/art. Сейчас здесь проходит групповая выставка «Жизнь плотская», куда вошли работы Алексея Григорьева, Юрия Злотникова, Андрея Красулина, Николая Силиса, Ивана Чуйкова, Николая Касаткина.

Загрузили облаком: в Москве открылась галерея технологического искусства
VS Gallery представила выставку четырех художников нового поколения

«Мы ведем архивную деятельность, ищем материалы, реставрируем вещи, находим новые и неожиданные работы. Наше большое пространство на «Винзаводе» мы посвящаем задаче показать художников, которые сегодня делают новые высказывания. А тут у нас попытка сделать некое художественное исследование. Перед нами стоит миссия просвещения», — отметила директор галереи Анастасия Котельникова в беседе с «Известиями».

Это пространство останется тематическим и будет работать с искусством второй половины ХХ века. По словам Сергея Попова, наследие классиков «переедет» в филиал на Патриках, а в галерее pop/off/art на «Винзаводе» будет фокус на российских художников XXI века. В феврале, сразу после «Жизни плотской», галерея покажет персональную выставку Михаила Рогинского.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 13 декабря, в 10:00:

Объято место: советское искусство закрепилось на Патриарших прудах

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023