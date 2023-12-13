Галерея советского искусства открылась в центре Москвы

В самом дорогом районе Москвы, у Патриарших прудов, 12 декабря открылась галерея, посвященная советскому искусству. Это филиал галереи Сергея Попова pop/off/art. Сейчас здесь проходит групповая выставка «Жизнь плотская», куда вошли работы Алексея Григорьева, Юрия Злотникова, Андрея Красулина, Николая Силиса, Ивана Чуйкова, Николая Касаткина.

«Мы ведем архивную деятельность, ищем материалы, реставрируем вещи, находим новые и неожиданные работы. Наше большое пространство на «Винзаводе» мы посвящаем задаче показать художников, которые сегодня делают новые высказывания. А тут у нас попытка сделать некое художественное исследование. Перед нами стоит миссия просвещения», — отметила директор галереи Анастасия Котельникова в беседе с «Известиями».

Это пространство останется тематическим и будет работать с искусством второй половины ХХ века. По словам Сергея Попова, наследие классиков «переедет» в филиал на Патриках, а в галерее pop/off/art на «Винзаводе» будет фокус на российских художников XXI века. В феврале, сразу после «Жизни плотской», галерея покажет персональную выставку Михаила Рогинского.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 13 декабря, в 10:00:

Объято место: советское искусство закрепилось на Патриарших прудах