С хлебом единым: музеи сделают ставку на натюрморты и классиков

Старинные натюрморты в ГМИИ и Эрмитаже, Брюллов с отреставрированным «Последним днем Помпеи» в Русском музее и передвижники — в новом здании Третьяковки на Кадашевской набережной. В 2024 году российские музеи ориентируются на экспозиции классического искусства — преимущественно отечественного , но и зарубежного тоже. Однако во всех случаях произведения будут брать из наших коллекций. «Известия» из первых рук узнали подробности о будущих выставках.

Классики, Карл!

Если 2022-й стал для российской музейной среды периодом шока и смятения, так как разом рухнули многие планы и пришлось отменять проекты, готовившиеся годами, то 2023-й оказался периодом адаптации к новым реалиям. И вот уже можно говорить, что стратегия существования в изменившемся мире более-менее отработана и на смену экстренным «затыканиям дыр» приходят крупные проекты , изначально формировавшиеся с учетом невозможности прежнего международного обмена произведениями.

Здесь, однако, стоит напомнить, что и в прежние годы флагманами выставочного процесса были экспозиции отечественных художников и вещей из наших же собраний — достаточно вспомнить ретроспективы Серова, Айвазовского, Врубеля в Третьяковке, показы коллекций Щукиных и Морозовых в ГМИИ и Эрмитаже. Неудивительно, что сейчас этот подход оказался особенно актуален.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В центре внимания будут громкие имена наших классиков XIX века. Русский музей отметит 225-летие со дня рождения Карла Брюллова, ровесника Пушкина и автора знаменитого «Последнего дня Помпеи». Само эпическое полотно на выставке «Великий Карл» тоже будет представлено, причем в отреставрированном виде . Оно уже уехало из зала постоянной экспозиции в мастерскую, а вместо него посетители могут увидеть на экране прямую трансляцию хода работ (оригинальный ход!).

«Последний день Помпеи» — не единственная работа, которая предстанет на выставке в отреставрированном виде, рассказал «Известиям» Григорий Голдовский, заместитель генерального директора Русского музея по научной работе.

— Также будет показана «Смерть Инессы де Кастро», которая проходит сейчас фундаментальную реставрацию. Кстати, реставрируются не только сами полотна, но и рамы, что очень важно, — подчеркнул Григорий Голдовский. — В общей сложности на выставке будет представлено около 160 произведений живописи как из музейных, так и из частных собраний и примерно полторы сотни графических листов. В том числе публика увидит произведения, которые практически никогда не выставлялись.

Один из таких сюрпризов уже известен: это полотно «Христос во гробе». Картина была приобретена в Бельгии коллекционером Александром Певзнером и ввезена в Россию как произведение неизвестного художника, но экспертиза подтвердила, что это Брюллов , и после череды судебных тяжб государство конфисковало шедевр, передав его сначала на временное хранение в Русский музей, а затем и включив в музейный фонд. Но только сейчас оно будет выставлено.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев Полотно Карла Брюллова «Христос во гробе»

Возвращение передвижников

Третьяковская галерея сделает акцент на русском искусстве второй половины XIX века — творчестве передвижников. В здании на Крымском Валу покажут творчество великого сказочника Виктора Васнецова и его младшего брата Аполлинария . Но, пожалуй, еще больше интригует проект, который разместится в совершенно новом корпусе галереи на Кадашевской набережной.

— Выставка «Передвижники» станет первым за 50 лет масштабным проектом о наследии передвижников, в ее состав войдут как шедевры русского искусства, так и менее известные произведения , — сообщили «Известиям» в пресс-службе музея.

На живописца из той же плеяды обратит внимание и музей « Новый Иерусалим». Уже в феврале в музее стартует проект «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». Помимо работ самого Репина посетители увидят вещи Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Николая Фешина, Игоря Грабаря, Филиппа Малявина и других. В проекте примет участие более 25 музеев, в том числе Третьяковка, Русский музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, региональные институции и частные коллекции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Напомним, не так давно крупную ретроспективу Репина устраивала Третьяковка. Но в «Новом Иерусалиме» обещают иной подход.

— В нашем проекте мы задумали посмотреть на Репина с несколько иного ракурса: как на талантливого наставника и учителя, воспитавшего целую плеяду выдающихся художников . Это выставка о совместном творческом поиске, об эпизодах из жизни мастера и его учеников, об историях, повлиявших на судьбы и позволяющих иначе увидеть работы хорошо знакомых авторов, чей путь в искусство начинался при поддержке и участии великого Репина, — поделилась с «Известиями» директор музея Анна Антипенко.

Проекты со вкусом

Ну а музеи, ориентированные на зарубежное искусство, в 2024 году будут показывать изобилие на столе. В прямом смысле. И Эрмитаж, и ГМИИ им. Пушкина анонсировали крупные проекты, посвященные натюрморту. Причем в Петербурге ограничатся демонстрацией голландских представителей жанра во главе со Снейдерсом, мастером изображения снеди, фруктов и букетов (экспозиция получит название «Вся роскошь барокко. Франс Снейдерс и фламандская декоративная живопись»), а в Москве, переняв эстафету у Северной столицы, помимо Снейдерса покажут еще и отдельную выставку-исследование «Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко».

В экспозицию войдет свыше 60 работ художников, имена которых не очень известны широкой публике, однако фигура куратора — одного из лучших специалистов по итальянскому искусству Виктории Марковой — залог безупречного выбора и неординарного научного взгляда.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Все вещи на обеих выставках натюрморта — из российских собраний. При этом экспозиция Снейдерса будет у нас отличаться от эрмитажной, мы дополним ее некоторыми нашими произведениями, — рассказала «Известиям» первый заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Дарья Парфененко.

По ее словам, контакты с другими странами, прежде всего Индией и Китаем, идут, музей видит большой интерес к сотрудничеству с их стороны , но пока конкретных договоренностей нет, и решено ограничиться отечественными коллекциями.

Из других проектов по западноевропейской живописи можно выделить выставку «Каспар Давид Фридрих и Россия» в Эрмитаже (ключевая фигура немецкого романтизма будет показана в диалоге с представителями нашей культуры, прежде всего — Жуковским) и «Три времени Рима» в ГМИИ (экспозиция призвана отразить изменения архитектурного ландшафта вечного города и эволюцию его воплощений в изобразительном искусстве). Так что не натюрмортом единым.

Хотя… Вот еще один факт: Третьяковка откроет свой филиал в Самаре выставкой «На вкус и цвет. Образ еды в русском искусстве».

— Ключевая тема — еда, как первооснова человеческого опыта и универсальная метафора в российском искусстве с XIX века по настоящее время , — сообщили «Известиям» в пресс-службе музея.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На болота

В общем, пищи (духовной) будет в 2024-м много и в основном — хорошо выдержанной. После бума contemporary art конца прошлого десятилетия музеи явно смещают фокус на классику, видимо, считая, что это и надежнее с точки зрения посещаемости, и спокойнее в репутационном плане. Тенденция эта хорошо видна по планам всех четырех крупнейших арт-институций страны, но особенно показательно, что ГМИИ, прежде последовательно вовлекавший современных художников в московские проекты, не анонсировал на 2024-й ни одного такого проекта ни в главном здании, ни в галерее напротив храма Христа Спасителя.

— Современное искусство у нас будет в других городах, поскольку региональные филиалы прежде работали в структуре ГЦСИ и имеют хороший опыт в этой сфере, — пояснила Дарья Парфененко и рассказала, например, о проекте «Болотоведение» в Томске: совместное арт-исследование художников и ученых посвящено сибирским болотам.