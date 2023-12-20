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С хлебом единым: музеи сделают ставку на натюрморты и классиков

В 2024 году ценителей искусства ждут крупные ретроспективы Снейдерса, Брюллова, Васнецовых и Репина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Старинные натюрморты в ГМИИ и Эрмитаже, Брюллов с отреставрированным «Последним днем Помпеи» в Русском музее и передвижники — в новом здании Третьяковки на Кадашевской набережной. В 2024 году российские музеи ориентируются на экспозиции классического искусства — преимущественно отечественного, но и зарубежного тоже. Однако во всех случаях произведения будут брать из наших коллекций. «Известия» из первых рук узнали подробности о будущих выставках.

Классики, Карл!

Если 2022-й стал для российской музейной среды периодом шока и смятения, так как разом рухнули многие планы и пришлось отменять проекты, готовившиеся годами, то 2023-й оказался периодом адаптации к новым реалиям. И вот уже можно говорить, что стратегия существования в изменившемся мире более-менее отработана и на смену экстренным «затыканиям дыр» приходят крупные проекты, изначально формировавшиеся с учетом невозможности прежнего международного обмена произведениями.

Здесь, однако, стоит напомнить, что и в прежние годы флагманами выставочного процесса были экспозиции отечественных художников и вещей из наших же собраний — достаточно вспомнить ретроспективы Серова, Айвазовского, Врубеля в Третьяковке, показы коллекций Щукиных и Морозовых в ГМИИ и Эрмитаже. Неудивительно, что сейчас этот подход оказался особенно актуален.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В центре внимания будут громкие имена наших классиков XIX века. Русский музей отметит 225-летие со дня рождения Карла Брюллова, ровесника Пушкина и автора знаменитого «Последнего дня Помпеи». Само эпическое полотно на выставке «Великий Карл» тоже будет представлено, причем в отреставрированном виде. Оно уже уехало из зала постоянной экспозиции в мастерскую, а вместо него посетители могут увидеть на экране прямую трансляцию хода работ (оригинальный ход!).

«Последний день Помпеи» — не единственная работа, которая предстанет на выставке в отреставрированном виде, рассказал «Известиям» Григорий Голдовский, заместитель генерального директора Русского музея по научной работе.

Также будет показана «Смерть Инессы де Кастро», которая проходит сейчас фундаментальную реставрацию. Кстати, реставрируются не только сами полотна, но и рамы, что очень важно, — подчеркнул Григорий Голдовский. — В общей сложности на выставке будет представлено около 160 произведений живописи как из музейных, так и из частных собраний и примерно полторы сотни графических листов. В том числе публика увидит произведения, которые практически никогда не выставлялись.

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Один из таких сюрпризов уже известен: это полотно «Христос во гробе». Картина была приобретена в Бельгии коллекционером Александром Певзнером и ввезена в Россию как произведение неизвестного художника, но экспертиза подтвердила, что это Брюллов, и после череды судебных тяжб государство конфисковало шедевр, передав его сначала на временное хранение в Русский музей, а затем и включив в музейный фонд. Но только сейчас оно будет выставлено.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Полотно Карла Брюллова «Христос во гробе»

Возвращение передвижников

Третьяковская галерея сделает акцент на русском искусстве второй половины XIX века — творчестве передвижников. В здании на Крымском Валу покажут творчество великого сказочника Виктора Васнецова и его младшего брата Аполлинария. Но, пожалуй, еще больше интригует проект, который разместится в совершенно новом корпусе галереи на Кадашевской набережной.

Выставка «Передвижники» станет первым за 50 лет масштабным проектом о наследии передвижников, в ее состав войдут как шедевры русского искусства, так и менее известные произведения, — сообщили «Известиям» в пресс-службе музея.

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На живописца из той же плеяды обратит внимание и музей «Новый Иерусалим». Уже в феврале в музее стартует проект «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». Помимо работ самого Репина посетители увидят вещи Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Николая Фешина, Игоря Грабаря, Филиппа Малявина и других. В проекте примет участие более 25 музеев, в том числе Третьяковка, Русский музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, региональные институции и частные коллекции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Напомним, не так давно крупную ретроспективу Репина устраивала Третьяковка. Но в «Новом Иерусалиме» обещают иной подход.

В нашем проекте мы задумали посмотреть на Репина с несколько иного ракурса: как на талантливого наставника и учителя, воспитавшего целую плеяду выдающихся художников. Это выставка о совместном творческом поиске, об эпизодах из жизни мастера и его учеников, об историях, повлиявших на судьбы и позволяющих иначе увидеть работы хорошо знакомых авторов, чей путь в искусство начинался при поддержке и участии великого Репина, — поделилась с «Известиями» директор музея Анна Антипенко.

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Проекты со вкусом

Ну а музеи, ориентированные на зарубежное искусство, в 2024 году будут показывать изобилие на столе. В прямом смысле. И Эрмитаж, и ГМИИ им. Пушкина анонсировали крупные проекты, посвященные натюрморту. Причем в Петербурге ограничатся демонстрацией голландских представителей жанра во главе со Снейдерсом, мастером изображения снеди, фруктов и букетов (экспозиция получит название «Вся роскошь барокко. Франс Снейдерс и фламандская декоративная живопись»), а в Москве, переняв эстафету у Северной столицы, помимо Снейдерса покажут еще и отдельную выставку-исследование «Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко».

В экспозицию войдет свыше 60 работ художников, имена которых не очень известны широкой публике, однако фигура куратора — одного из лучших специалистов по итальянскому искусству Виктории Марковой — залог безупречного выбора и неординарного научного взгляда.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Все вещи на обеих выставках натюрморта — из российских собраний. При этом экспозиция Снейдерса будет у нас отличаться от эрмитажной, мы дополним ее некоторыми нашими произведениями, — рассказала «Известиям» первый заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Дарья Парфененко.

По ее словам, контакты с другими странами, прежде всего Индией и Китаем, идут, музей видит большой интерес к сотрудничеству с их стороны, но пока конкретных договоренностей нет, и решено ограничиться отечественными коллекциями.

Из других проектов по западноевропейской живописи можно выделить выставку «Каспар Давид Фридрих и Россия» в Эрмитаже (ключевая фигура немецкого романтизма будет показана в диалоге с представителями нашей культуры, прежде всего — Жуковским) и «Три времени Рима» в ГМИИ (экспозиция призвана отразить изменения архитектурного ландшафта вечного города и эволюцию его воплощений в изобразительном искусстве). Так что не натюрмортом единым.

Хотя… Вот еще один факт: Третьяковка откроет свой филиал в Самаре выставкой «На вкус и цвет. Образ еды в русском искусстве».

— Ключевая тема — еда, как первооснова человеческого опыта и универсальная метафора в российском искусстве с XIX века по настоящее время, — сообщили «Известиям» в пресс-службе музея.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На болота

В общем, пищи (духовной) будет в 2024-м много и в основном — хорошо выдержанной. После бума contemporary art конца прошлого десятилетия музеи явно смещают фокус на классику, видимо, считая, что это и надежнее с точки зрения посещаемости, и спокойнее в репутационном плане. Тенденция эта хорошо видна по планам всех четырех крупнейших арт-институций страны, но особенно показательно, что ГМИИ, прежде последовательно вовлекавший современных художников в московские проекты, не анонсировал на 2024-й ни одного такого проекта ни в главном здании, ни в галерее напротив храма Христа Спасителя.

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— Современное искусство у нас будет в других городах, поскольку региональные филиалы прежде работали в структуре ГЦСИ и имеют хороший опыт в этой сфере, — пояснила Дарья Парфененко и рассказала, например, о проекте «Болотоведение» в Томске: совместное арт-исследование художников и ученых посвящено сибирским болотам.

Хватает и других многообещающих инициатив «на местах». Тем не менее факт остается фактом: contemporaryart уходит на периферию географическую и периферию внимания, а новаторство уступает место традициям. Хорошо это или плохо — решать зрителю.

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