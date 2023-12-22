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Магический шаг: сериал о Перси Джексоне стал провалом перезапуска

Почему герои сменили расы, как Медуза Горгона попала в #MeToo и при чем тут «Приключения Электроника»
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Фото: Disney+
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После 14 лет затишья Рик Риордан выпустил пятую часть книги о Перси Джексоне, мальчике-полубоге, чей отец — сам Посейдон. Конкурент «Гарри Поттера» продан в количестве более 70 млн экземпляров в 35 странах мира. Риордан упорно не хотел создавать пятую часть цикла, но, кажется, Disney переубедил писателя, пообещав перезапустить франшизу в виде сериала. Оригинальная дилогия с Логаном Лерманом 2010 и 2013 годов провалилась в прокате, а сам Риордан жестко критиковал ее, но дал новым сценаристам шанс. Правда, в сериале слишком много расхождений с первоисточником, и фанаты уже пишут гневные отзывы, хотя критики и сам писатель удовлетворены результатом. «Известия» посмотрели доступные эпизоды новинки.

Мимо канона

Перси Джексон — мировой хит подросткового фэнтези наравне с «Гарри Поттером» и «Сумерками». В нем рассказывается о мальчике, отец которого — древнегреческий бог-олимпиец Посейдон. Во всём мире продано более 70 млн экземпляров книг цикла, до этого года насчитывавшего четыре тома цикла о Перси и несколько спин-оффов. Свой бестселлер Рик Риордан изначально писал для сына, страдающего дислексией и СДВГ.

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Фото: rickriordan.com
Трио главных героев: Арьян Симхадри (сатир Гроувер, в книге рыжий и кудрявый), Лея Джеффрис (Аннабет Чейз, дочь Афины, в книге голубоглазая блондинка) и Уокер Скобелл (Перси Джексон, сын Посейдона, в книге голбоглазый брюнет)

Сюжет сериала, в сравнении с фильмом, действительно, лучше отражает книгу — кажется, что можно вести пальцем по строкам во время просмотра. Это, например, важная сцена с Нэнси Бобофит, инцидент с которой и обращает внимание фурии на Перси, тем самым закручивая сюжет. Или поражение мальчика на тренировке, которое, впрочем, становится причиной, по которой он и весь лагерь наконец узнают, кто его отец: Перси падает в воду, она залечивает его раны, а над головой у героя светится символ трезубца. По факту, за две получасовые серии мы получаем больше визуализированной информации из первой книги, чем из целого фильма, снятого по ней.

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Фото: rickriordan.com
Глинн Термен (Хирон/Мистер Бруннер, кентавр — в книгах белый)

А вот персонажи претерпели кардинальные изменения внешности. Сатир Гроувер по книге — рыжий, кудрявый парень, передвигающийся на костылях и прячущий рожки в волосах. В полном метре от этого образа остались только костыли, поскольку его роль исполнил темнокожий актер Брендон Ти Джексон. В сериале нет даже костылей, зато из белокожего, а затем и темнокожего сатира герой «перевоплотился» в индийца. Сын Гермеса больше не голубоглазый блондин, а азиат — но шрам от схватки с драконом остался на месте. Главный герой Перси тоже пострадал: он не черноволосый юноша с зелеными и «неспокойными, как море», глазами. Теперь он похож на Володю Торсуева из «Приключений Электроника».

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Фото: rickriordan.com
Чарли Бушнелл (Лука Кастеллан, сын Гермеса — в книге голубоглазый блондин)

— Чернокожая актриса Лия Джеффрис получила роль Аннабет, хотя изначально персонаж был белым, со светлыми волосами. Но инклюзивность всегда была источником силы в «Перси Джексоне». Ведь дислексия Перси, вдохновленная собственным сыном Риорданов, — это то, что позволяет ему видеть магию и монстров в первую очередь, — такое объяснение неканону предлагает критик Кристиан Холуб.

Самая большая ошибка

В последние годы стало негласной традицией, когда самые ярые приверженцы канона — это фанаты, а не создатели своих произведений. Как и Джоан Роулинг, заявившая, например, о том, что Гермиона вполне могла бы быть темнокожей девушкой, Рик Риордан идет на поводу у новой этики. Раскритиковавший в пух и прах неканоничные как по сюжету, так и по образам героев «Перси Джексон и Повелитель молний» 2010 года и «Перси Джексон и Море Чудовищ» 2013 года, в случае с Disney писатель говорит лишь хорошее.

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Фото: Fox 2000 Pictures
Гроувер, Перси, Аннабет в экранизации 2010 года

— Спустя четыре года работы я рад сообщить, что первые два эпизода доступны на Disney+ и Hulu. Первые отзывы просто невероятны, 97% на Rotten Tomatoes. Это выходит за рамки моих самых смелых надежд, но я знаю, что это заслуга актерского состава и съемочной группы, которые очень усердно работали для такого результата, — пишет Риордан в своем блоге, при этом парадоксально отмечая, что для него и продюсеров соответствие канону было приоритетом при создании сериала.

Обозреватель The Hollywood Reporter Дэниель Финберг считает, что создатели сериала руководствовались обманчиво простым мандатом: сделать лучше, чем сделали до них, и правы в этом, поскольку к сюжету действительно больше нет вопросов. Но поверить в то, что Риордана и правда волновала лишь часть канона, а не весь он целиком, сложно. Кажется, что он согласился на это в качестве равноценного обмена: либо сохраняется сюжет, либо расширяется расовость героев.

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Фото: Disney+
Гроувер, Аннабет, Перси в новом сериале

— Прошло более 10 лет с тех пор, как печально известный «Перси Джексон и Похититель молний» разбил сердца поклонников, непонятно зачем состарив актерский состав и деформировав роман. Disney пообещал поклонникам сериал, который они полюбят. Это адаптация, которая серьезно относится к своему исходному материалу, — и это может быть ее самой большой ошибкой, — считает критик Петрана Радулович.

Произведения Риордана из других циклов, где он пишет уже о римской и египетской мифологии либо о других героях из вселенной Перси, не снискали такого успеха, как «конкурент Гарри Поттера». Только в России суммарный тираж всех выпущенных книг из серии «Перси Джексон и Олимпийцы» насчитывает 2,5 млн экземпляров, а дополнительные тиражи и сегодня регулярно допечатывают, рассказали «Известиям» в «Эксмо-АСТ».

Социальная повестка

В книгах и новой экранизации ожидаемо много о буллинге над непохожим ребенком — героя и тут, и там обижают сверстники, а сам он чувствует себя болезненным аутсайдером. Физические и ментальные особенности — признаки полубогов и волшебных существ в книгах Риордана, и это уже про инклюзивность. Например, костыли — это способ скрыть козлиные ноги сатира в мире людей. Ту же функцию исполняет инвалидная коляска для скрывающихся кентавров. А в сериал Disney добавил проблему сексуального насилия, которой в книгах не было. Для этого создатели воспользовались историей о Медузе Горгоне.

— Ты назвала меня в честь Персея, потому что он был героем? — спрашивает совсем маленький Перси маму в один из походов в музей в первом эпизоде.

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Фото: Disney+
Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы

— Почему ты решил, что он герой? — спрашивает она.

— Он же убивает монстров.

— А почему ты решил, что Медуза была монстром? Не всякий, кто выглядит как герой, герой на самом деле. И не каждый, кто выглядит как монстр, и есть монстр, — назидательно объясняет мама.

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Фото: Disney+
Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы
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В сентябре 2022 года героиня древнегреческих мифов стала символом тренда в TikTok на более чем 40 млн просмотров, посвященном пережившим насилие пользователям. Дело в том, что, согласно мифу, Посейдон изнасиловал девушку в храме Афины. По одной из версий, Афина «наградила» Медузу змеиными волосами, превращающими людей в камень, чтобы больше никто не посмел приблизиться к ней и навредить.

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Фото: Disney+
Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы

Критики, посмотревшие дальнейшие эпизоды, обещают, что социальная повестка не закончится: Disney действительно сделал ставку на движение #MeToo в истории с Медузой Горгоной, и ее упоминание в первой серии было аперитивом к появлению героини. Вероятно, ее роль будет переосмыслена в рамках поддержки жертв, пострадавших от сексуального насилия.

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