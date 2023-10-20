Лавры Поттера: новая книга о Перси Джексоне стала бестселлером Amazon

Один из самых продаваемых детских авторов США Рик Риордан, писатель #1 по версии The New York Times, выпустил новую часть цикла «Перси Джексон и Олимпийцы» после 14-летнего перерыва — не прошло и месяца с момента релиза, а книга уже в лидерах Amazon. История о Перси — мальчике-полубоге — много лет успешно конкурирует с «Гарри Поттером». Сам автор неоднократно отмечал, что планирует завершить цикл на пяти книгах, поэтому появление «Чаши богов» — сюрприз для фанатов, который, впрочем, коммерчески объясняется производством сериала по вселенной от Disney+. При этом действия книги разворачиваются до событий одного из оффтопов вселенной, так что интриги в истории Перси заметно поубавилось в сравнении с предыдущими частями цикла. «Известия» прочитали книгу. Осторожно, спойлеры!

Откуда растет трезубец

Перси (он же — Персей) Джексон выстрелил среди тех российских читателей, кто рос на «Гарри Поттере», «Властелине колец» и «Сумерках», в 2009 году — спустя четыре года после релиза в США. История о незаконнорожденном сыне Посейдона была в целом похожа на популярный тогда жанр подросткового фэнтези со всеми вытекающими клише, но вместе с тем стояла особняком: то ли дело в выдуманном лишь наполовину мире (книга основана на древнегреческих мифах и написана историком-специалистом в области греческой и скандинавской мифологии), то ли шарма ей придавал бэкграунд создания. Дело в том, что Риордан изначально писал для сына — тот страдает СДВГ и дисперсией, прямо как Перси (и все полубоги в книге), и сказки были своего рода актом моральной поддержки для не похожего на других ребенка.

Фото: издательство «Эксмо» Фото: издательство «Эксмо» Фото: издательство «Эксмо» Фото: издательство «Эксмо»

Появление новой части цикла о Перси Джексоне — сенсация для фанатов вселенной подростков-полубогов, лавирующих между миром древнегреческой мифологии и современностью. Еще в нулевых Рик Риордан говорил журналу Book Smile City Post, что в цикле планируется только пять романов, а в 2012 подтвердил это газете Globe: «Я всегда знал, что серия «Перси Джексон и Олимпийцы» будет состоять из пяти книг, я хотел, чтобы Перси было 16 лет в последней книге». Тем не менее, когда Disney+ заинтересовался перезапуском проекта после неудачных экранизаций 2010 и 2013 годов с Логаном Лерманом в роли Перси, идея написать шестую часть показалась Риордану перспективной с точки зрения маркетинга.

— В течение многих лет я сопротивлялся этому, мне было слишком весело писать о вселенной с других точек зрения, расширяя мир Перси через других персонажей. Но, когда в 2022 году мы получили «зеленый свет», чтобы начать съемки, мои друзья из Disney Publishing пришли ко мне и сказали: «Эй, Рик, что мы можем опубликовать, что поможет нам воспользоваться новым интересом к Перси, когда выйдет телешоу?». Более десяти лет спустя я подумал, что такую книгу будет не только интересно написать еще раз, но и заодно продвинуть шоу, — поделился автор на своем веб-сайте.

Фото: Fox 2000 Pictures Кадр из фильма «Перси Джексон и Похититель молний»

Примечательно, что сам Риордан сильно критиковал фильмы «Перси Джексон и Похититель молний» и «Перси Джексон и Море чудовищ», в том числе, из-за изменений в сюжете. Действительно, многое в фильме было перепридумано, в том числе и внешность героев: сатир Гроувер, в книге рыжий и кудрявый, в фильме оказался сыгран темнокожим актером со стрижкой практически под ноль, а Аннабет, дочь-полукровка Афины, стала брюнеткой вместо блондинки. Зато Логан Лерман полностью соответствовал канону: черные волосы и зеленые глаза.

Судя по блогу Риордана, он предвкушает перезапуск, но это не вяжется с его претензиями к прошлым попыткам: Disney+ не только сделал и Гроувера, и Аннабет темнокожими, но и Перси «отодвинул» от канона, выбрав для персонажа светлые кудри вместо темных. Зевс в диснеевском проекте, кстати, тоже темнокожий — его роль была отдана Лансу Реддерику («Грань», «Американская история ужасов»), но скончался до завершения производства. Зато, судя по тизеру сериала, лагерь полукровок на месте — и даже более каноничный, чем в полном метре.

Золотая чаша, золотая

В новом романе у Перси снова всё не как у людей (проблемы полукровок в пубертате). На этот раз приключения связаны не с лжесвидетельствами о воровстве молний, схваткой с Медузой или потерей себя в казино «Лотос», где время растягивается на недели. Мальчик взрослеет, строит планы на будущее со своей девушкой и жаждет учиться. Но губа не дура у сына бога из «большой тройки» пантеона, и отсюда первый конфликт — Перси хочет в Новый Римский университет, на поступление в который не имеет прав, так как родился в нарушение пакта богов о запрете связей с людьми. Как и в предыдущих частях, проблема нерешаема только отчасти, а потому не вызывает у читателя сочувствия подростковой проблеме: всё прозрачно и очевидно приведет героев к счастливому концу. Перси всего-то нужно пройти три героических квеста, взяв оплату рекомендациями в университет. Понадеявшись на сарафанное радио, Перси выставляет объявление о своих услугах героя и тут же получает задание — отыскать похищенную у винодела богов Ганимеда чашу.

— Причудливая каллиграфия оживилась в верхней части бумаги, и каждая буква формировалась огненными бронзовыми чернилами: «Уважаемая приемная комиссия». «Мда, вот дерьмо», — сказал я. «Мда, вот дерьмо» — появились буквы на бумаге. «Нет! Удалить!» — воскликнул я. К счастью, надпись тут же стерлась сама по себе, — описывает Риордан попытки Перси совладать с волшебным заявлением на поступление.

Фото: Amazon Обложка книги

Эта магия подозрительно похожа на то, как работали прытко пишущее перо и дневник Тома Редка в книгах о Гарри Поттере. Неудивительно, что автор частенько получает в свой огород камни в виде сравнений с Джоан Роулинг: в «поттериане» тоже фигурировала посудина, наделенная важной для сюжета мощью — Чаша Когтеврана, служившая крестражем для Волан-де-Морта, не уничтожив которую нельзя убить и злодея. В новом романе цикла о Перси Джексоне чаша, испивший из которой обретает бессмертие (и снова легкая отсылка к Темному Лорду), становится главным героем сюжета, и времени на ее поиски канонично мало: Зевсу вздумалось устроить для матери бранч, а значит, волшебная кружка нужна немедленно. Но квест после пары кривых поворотов всё равно заканчивается хеппи-эндом: злоумышленник — бог старости Герас — найден и деликатно побежден с сохранением жизни (хотя обещался бой не на жизнь, на смерть), а Перси получает свое первое рекомендательное письмо для колледжа.

Важно отметить, что события в «Чаше богов» происходят до оффтоп-романа Риордана «Солнце и звезда», также относящейся к вселенной Перси. Интриги здесь нет: мы знаем, что герой не умрет и в конечном итоге получит все три письма, поступит в университет и построит светлое будущее. По мнению критиков, фишка романа не в оригинальном сюжете, а в том, что он вышел более зрелым, чем то, что Риордан писал 14 лет назад: Перси всю книгу размышляет о том, где он был, куда идет, сколько времени он потерял и как не потерять еще больше.

— Пока Перси готовится к следующему этапу своей жизни, он вспоминает всё, что меняется, и то, что он оставляет позади. Взросление — сильная тема в «Чаше богов». Украденная чаша дарит бессмертие, и Перси, отказавшийся от него в прошлых частях, вновь и вновь сталкивается с ним. Каждый раз он приходит к одному и тому же выводу: жить одной полной жизнью лучше, чем вечность, застрявшая в одном месте. Правда в том, что мы не должны тратить всё свое время, пытаясь жить вечно. Мы должны просто жить, — объясняет обозреватель The Cosmic Circus Луна Готье.

Для 17-летнего подростка, правда, эти размышления о потерянном времени с заявкой на личностный кризис чересчур глубинны, из-за чего складывается впечатление, что автор скорее намекает на себя: о Рике Риордане говорят в первую очередь как об авторе подросткового фэнтези про греческих богов, хотя у него есть и другие циклы. Тем не менее вряд ли он остановится на шестой части — Перси нужно получить три письма, а значит, он вернется еще в минимум двух книгах. Рик Риордан уже сообщил, что в 2024 году планирует выпустить вторую часть мини-серии — «Гнев тройной богини».