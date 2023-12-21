Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации

Минфин России внес в правительство список с компаниями для возможной приватизации, заявил 21 декабря глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, в перечне находится около 30 крупных компаний.

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве. Компаний около 30», — рассказал он.

Ранее, 14 декабря, Силуанов отметил в интервью «Известиям», что по итогам III квартала 2023 года величина налоговой задолженности бизнеса перед бюджетом снизилась и достигла уровня до начала спецоперации — 2,1 трлн рублей. Он напомнил, что в прошлом году бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов и у предприятий появились оборотные средства. По его словам, в 2023 году деньги возвращаются в бюджетную систему, это ожидается и в следующем году.