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Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Минфин России внес в правительство список с компаниями для возможной приватизации, заявил 21 декабря глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, в перечне находится около 30 крупных компаний.

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве. Компаний около 30», — рассказал он.

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Министр финансов Антон Силуанов — об основных приоритетах в расходах, изменениях налоговых режимов, перспективах валюты БРИКС и оптимальном курсе рубля

Ранее, 14 декабря, Силуанов отметил в интервью «Известиям», что по итогам III квартала 2023 года величина налоговой задолженности бизнеса перед бюджетом снизилась и достигла уровня до начала спецоперации — 2,1 трлн рублей. Он напомнил, что в прошлом году бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов и у предприятий появились оборотные средства. По его словам, в 2023 году деньги возвращаются в бюджетную систему, это ожидается и в следующем году.

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