Налоговые долги компаний перед бюджетом составили 2,1 трлн рублей

По итогам III квартала 2023 года величина налоговой задолженности бизнеса перед бюджетом снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 трлн рублей, сообщил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

В июле «Известия» сообщали, что совокупная задолженность компаний по налогам и сборам составила 2,5 трлн рублей по итогам 2022-го. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022-й. По сравнению с прошлым годом за три квартала 2023-го показатель снизился почти на 400 млрд и составил 2,1 трлн рублей.

«Компании столкнулись с санкциями и ограничениями — это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов», — добавил глава Минфина.

Министр напомнил, что в прошлом году бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов, и у предприятий появились оборотные средства. По его словам, в 2023-м деньги уже возвращаются в бюджетную систему — это ожидается и в следующем году.

«Рост долгов в условиях, когда в отношении России было принято беспрецедентное количество санкций, — объективная реакция. Сейчас ситуация нормализуется — в этой части оснований для беспокойства нет», — резюмировал Силуанов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью министра финансов Антона Силуанова «Известиям»:

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