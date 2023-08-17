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Дали списать: бизнесу простили долги по налогам на 173 млрд рублей

Есть ли у государства шансы вернуть эти деньги
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Бизнесу списали 173 млрд рублей безнадежной налоговой задолженности в 2022 году, говорится в заключении Счетной палаты на исполнение бюджета («Известия» его изучили). Это на четверть меньше, чем годом ранее. В ФНС заявили, что прошлогодняя сумма — рекордно низкая за последние пять лет. При этом удельный вес списываемых сумм по отношению к поступлениям налогов постоянно снижается, подчеркнули в службе. Впрочем, по словам экспертов, 173 млрд — довольно крупная сумма для отказа от взыскания. Это больше половины потенциальных сборов от налога на сверхприбыль.

Списанному верить

Объем списанной налоговой задолженности в прошлом году снизился на 24%, или на 54,6 млрд рублей, говорится в заключении Счетной палаты на исполнение бюджета за 2022-й. Всего списали 173,5 млрд рублей. Аудиторы подчеркнули, что эта сумма сформирована без учета долгов по страховым взносам, недоимок, пеней, штрафов по ним и без социального налога.

Также в заключении сказано, что по итогам 2022 года в результате применения мер принудительного взыскания задолженность по налогам, сборам и страховым взносам урегулирована на общую сумму 1,2 трлн рублей.

Налоговый кодекс
Фото: ТАСС/Ведомости/Денис Гришкин

В ФНС «Известиям» пояснили, что есть несколько причин признать задолженность безнадежной к взысканию:

— банкротство юрлиц;
— признание судом или приставом отсутствия средств у должника в ходе судебных разбирательств о банкротстве или при исполнительном производстве;
— смерть физлица;
— исключение из ЕГРЮЛ юрлица;
— если долг образован более пяти лет назад, при этом пристав признал, что найти источники взыскания средств невозможно.

Налоговые органы повышают эффективность взимания недоимок, подчеркнули в службе. В том числе — в процедурах банкротства.

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Удельный вес списываемых сумм по отношению к поступлениям налогов снижается постоянно. В 2022 году — 0,5 копейки на 1 рубль поступлений (0,5%). Это минимальный удельный вес списания за весь измеряемый период. Абсолютная сумма по итогам 2022 года тоже рекордно низкая за последние пять лет, — сообщили в ФНС.

Там также заявили, что списание долга юрлицу не значит, что возможность взыскать нужную сумму утрачивается полностью. Если у него будет обнаружено имущество, то процедура возобновляется, отметили там. В налоговой уточнили, что за последние пять лет через суд было взыскано 150,1 млрд рублей с лиц, организовавших схемы неплатежеспособности.

В августе ФНС сообщила, что бизнес погасил за январь–июнь этого года задолженность по налогам в размере 19 млрд рублей благодаря реструктуризации. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В большом долгу

Основной причиной списания безнадежной задолженности можно считать исключение компаний с долгами по налогам из ЕГРЮЛ или их банкротство, сообщил председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков. При этом в последние годы всё меньше фирм исключают из реестра.

В 2022-м число закрытых по инициативе ФНС компаний составило 280 тыс., что на четверть меньше, чем годом ранее, также привел он цифры. Помимо этого, с 1 апреля до 1 октября 2022 года действовал мораторий на банкротство.

Бухгалтерия
Фото: ТАСС/Александр Колбасов

В прошлом году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021-му (до 9055). Таким образом, число потенциальных налогоплательщиков сократилось на 290 тыс. юрлиц. Если принять за основу тот факт, что списание безнадежной задолженности приходится в основном на эти случаи, то можно сделать вывод, что каждая покинувшая рынок компания была должна бюджету около 600 тыс. рублей, — сказал он.

В контексте бюджета это относительно небольшие деньги, считает эксперт. С ним не согласились партнер налоговой практики МЭФ LEGAL Александр Ерасов и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова, назвав сумму значительной.

Партнер «Пепеляев Групп» Антон Никифоров напомнил, что от введения налога на сверхприбыль планируется получить 300 млрд рублей. Такую цифру в феврале называл министр финансов Антон Силуанов. Получается, что сумма безнадежной задолженности составляет чуть больше половины ожидаемых поступлений от этого сбора, отметил эксперт.

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На спад

Снижение показателя в этом году может быть связано с общим сокращением задолженности — бизнес чаще стал платить по требованию налоговиков как до назначения проверки, так и после ее проведения, сказал Антон Никифоров. Например, он привел такие цифры: в 2022 году по итогам аналитической работы в бюджет поступило 189 млрд рублей (+9%).

Также снижение показателя может объясняться повышением эффективности взыскания задолженности, в том числе в порядке субсидиарной ответственности (взыскания долга с других ответственных лиц, помимо собственника), допустил эксперт.

Сотрудница федеральной налоговой службы
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

С учетом того, что за первое полугодие 2023-го количество банкротств сократилось на 40%, можно прогнозировать: объем безнадежной задолженности по итогам этого года снизится, считает Павел Зюков.

Вместе с тем и число юридических лиц, которые прекратили деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению ФНС, в первом полугодии 2023-го сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 34,8%, отметил он. По данным Федресурса, по состоянию на 1 июля в России почти 170 тыс. компаний — должники.

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Если бы не пандемия, показатель мог бы быть еще выше

Ранее «Известия» писали, что налоговые доначисления юрлицам, ИП и физлицами упали в два раза по итогам I квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 168 до 84 млрд рублей.

При этом дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2023-го был на уровне 2,595 трлн рублей. Примерно такой же по состоянию на 1 января была и совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам, оценивала Счетная палата.

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