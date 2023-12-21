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Юрист дал советы в случае неправильной парковки автомобилей во дворе

Юрист Русяев: фото неправильно припаркованного авто можно отправить в ГИБДД
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев 21 декабря рассказал «Известиям», что делать, когда соседи во дворе паркуют автомобили в неположенных местах.

«Как часто мы сталкиваемся с тем, что автовладельцы без спроса превращают наш двор в стоянку для своих машин? Вопрос риторический. Они перегораживают тротуары, выезжают на газоны, а то и вовсе блокируют подъезды жилых домов. Из-за этого мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части, маломобильным людям приходится делать очередной крюк, а детям становится опаснее добираться до школы. Согласно ст. 12.19 КоАП РФ, за неправильную парковку водителя ждет штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. А еще эвакуатор может увезти машину на штрафную стоянку, после чего хозяину придется заплатить немалую сумму за перемещение и хранение авто», — сказал он.

По словам Русяева, есть несколько действенных способов навести порядок в своем дворе. Так, первый способ — обратиться напрямую к нарушителям.

«Часто автовладельцы даже не задумываются о том, что мешают другим своей парковкой. Поэтому прежде всего имеет смысл вежливо обратиться к ним с просьбой переставить машину. Если подойти и объяснить ситуацию, некоторые с пониманием отнесутся и исправят положение, хотя, к сожалению, далеко не все», — сказал юрист.

Второй способ — пожаловаться в ГИБДД по телефону или через интернет.

«Если разговор не помог, настала пора призвать на помощь стражей порядка. Для начала можно позвонить в дежурную часть ГИБДД своего района и сообщить номер, марку и точное месторасположение автомобиля. Дежурный обязан выслать на место экипаж ДПС для составления протокола и оформления штрафа. Но еще лучше подать жалобу через специальную форму на сайте Госавтоинспекции или с помощью мобильного приложения вроде «Помощник Москвы». К заявлению можно прикрепить фотографии, четко доказывающие факт нарушения. Это ускорит рассмотрение дела и практически гарантирует наказание виновника», — советует эксперт.

Третий способ — добиться установки знаков, запрещающих парковку.

«Чтобы раз и навсегда решить проблему, имеет смысл ходатайствовать перед местной администрацией об установке соответствующих дорожных знаков или антипарковочных ограждений. Для этого можно собрать коллективную петицию от жителей дома с фотографиями загроможденного двора. А еще лучше вынести этот вопрос на общее собрание. Если большинство поддержит инициативу, чиновники не откажут. Если удачно скомбинировать все три способа, то от этой проблемы во дворе получится избавиться надолго и будни жильцов станут безопаснее и комфортнее», — заключил Русяев.

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18 декабря, по данным опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека», стало известно, что самой частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД в 2023 году стало превышение скорости (33%). По мнению большинства российских автомобилистов (58%), количество правонарушений на дорогах только за 2023 год увеличилось в разы. Самыми частыми причинами уклонения от ПДД в этом году помимо превышение скорости стали несоблюдение правил парковки (7%) и разговор по телефону во время вождения (4%).

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