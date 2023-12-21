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Шесть освобожденных в Венесуэле американцев прибыли в США

CNN: часть освобожденных в Венесуэле американцев прибыла в США
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Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal
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Шесть освобожденных в Венесуэле американцев прибыли в США на самолете. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что борт приземлился на военной базе Келли Филд в Техасе.

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Ранее в этот день сообщалось, что Вашингтон и Каракас смогли достичь соглашения об освобождении шести американских граждан, которые были задержаны венесуэльскими властями. Соглашение также включает экстрадицию в Соединенные Штаты беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу Толстый Леонард, который, как сообщается, по прибытии в страну будет сразу же привлечен к ответственности американскими властями за все совершенные преступления.

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