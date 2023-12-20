США и Венесуэла договорились об освобождении шести американских граждан

Вашингтон и Каракас смогли достичь соглашения об освобождении шести американских граждан, которые были задержаны венесуэльскими властями. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе спецбрифинга.

«Это [соглашение] означает, что все незаконно задержанные граждане США, а также другие американцы скоро будут освобождены», — заявил он.

Помимо этого, отмечается, что соглашение также включает экстрадицию в Соединенные Штаты беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу «Толстый Леонард», который, как сообщается, по прибытии в страну будет сразу же привлечен к ответственности американскими властями за все совершенные преступления.

До этого, 10 октября, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, коммунальных службах, насилие, терроризм и незаконные ограничительные меры».

В тот же день администрация США выразила готовность рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон готов ослабить санкционное давление на Венесуэлу при условии, что власти страны примут меры для «восстановления демократии». Она подчеркнула, что США выступают за проведение «свободных и честных» выборов в республике.