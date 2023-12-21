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NASA в седьмой раз перенесло отстыковку от МКС корабля Cargo Dragon

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Фото: Global Look Press/NASA
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Отстыковку многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) перенесли из-за неблагоприятных погодных условий в районе его приводнения в Атлантике. Об этом 20 декабря сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Изначально отстыковка этого грузового корабля от МКС планировалась неделю назад, однако она переносится уже в седьмой раз из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды.

Если в районе приводнения будут благоприятные погодные условия, то Cargo Dragon расстыкуется с МКС в четверг, 21 декабря, в 21:05 по времени Восточного побережья США (22 декабря в 05:05 мск).

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Ранее, 17 декабря, сообщалось о пятом переносе NASA отстыковки многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от МКС. В первый раз отстыковку также перенесли из-за неблагоприятной погоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды.

14 марта корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил очередной грузовой рейс к МКС. Он доставил 3 т продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов экипажем станции. На МКС привезли в том числе военные разработки, одна из которых — демонстрационная лазерная установка.

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