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NASA в пятый раз перенесло отстыковку от МКС корабля Cargo Dragon

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 17 декабря, уже в пятый раз перенесло отстыковку многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС).

На сайте NASA сообщили, что отстыковка перенесена на вторник,19 декабря, на 17:05 по времени Восточного побережья США (на среду, 20 декабря, в 01:05 мск).

Первоначально отстыковка должна была состояться пятью днями ранее. Однако ее перенесли из-за неблагоприятной погоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды.

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15 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс заявил, что американская сторона выразила заинтересованность в продлении соглашения с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на МКС. Гендиректор российской госкорпорации Юрий Борисов тогда же сообщил, что корпорация уже готовит дополнительное соглашение о продлении перекрестных полетов на станцию до 2025 года.

Тогда же стало известно, что астронавт США Трейси Дайсон примет участие в составе экипажа корабля «Союз МС-25», который отправится на МКС в марте 2024 года. Кроме того, сообщалось, что вместе с ней в космос отправятся россиянин Олег Новицкий и белорусская космонавт Марина Василевская. На орбите по планам они должны провести примерно 12 дней. Дайсон и ее коллеги вернуться на землю осенью 2024 года.

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