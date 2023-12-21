Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ на Днепре

Расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили три моторные лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области. Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск «Днепр» постоянно уничтожают катера и моторные лодки ВСУ, на которых пытаются переправить личный состав и материальные средства для высадки на левый берег Днепра в Херсонской области.

После запуска FPV-дрона оператор обнаружил цель — моторную лодку ВСУ, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение украинских боевиков в составе до пяти человек.

Определив цель, оператор профессионально осуществил заход на нее. Помощник оператора скорректировал полет дрона, точно навел его на цель и зафиксировал поражение. Моторная лодка с личным составом ВСУ была потоплена.

Вторым и третьим FPV-дронами были поражены и потоплены аналогичные плавсредства украинских формирований.

После выполнения боевой задачи, во избежание ответного поражения противником, расчет БПЛА оперативно сменил свою позицию и продолжил выполнение боевой задачи.

Накануне расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, в частности, ликвидированы два пикапа и автомобиль.

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