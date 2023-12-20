В Рязани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил СУ СК России по Рязанской области.

Сообщается, что дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в этот день сообщалось, что трехлетний ребенок скончался в Рязани после посещения частной стоматологической клиники. После проведения процедуры, уже дома, у юного пациента резко ухудшилось состояние, а спустя несколько дней он умер.