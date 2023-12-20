Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Трехлетний ребенок скончался в Рязани после посещения частной стоматологической клиники, 20 декабря сообщил источник «Известий».
По его словам, после проведения процедуры, уже дома, у юного пациента резко ухудшилось состояние, а спустя несколько дней он умер.
Железнодорожный межрайонный следственный отдел Следственного комитета (СК) начал доследственную проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, в начале декабря, жительница Новосибирска скончалась после удаления зуба в одной из стоматологических клиник. 27-летняя женщина обратилась к врачам из-за больного зуба. После удаления она вернулась домой, где почувствовала себя плохо.
Женщину госпитализировали в бессознательном состоянии, она скончалась 2 декабря.