Россия и арабские страны призвали Израиль присоединиться к ДНЯО

Российско-арабский форум по сотрудничеству (РАФС) надеется на присоединение Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 20 декабря по итогам VI сессии РАФС на министерском уровне в Марракеше.

«[Министры] призывают Израиль и другие страны, не являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, как можно скорее присоединиться к нему в качестве неядерных государств», — указывается в документе.

Как уточняется в заявлении, страны форума заинтересованы в достижении конечной цели создания мира, свободного от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ).

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Морокко для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества ранее в этот день. Предыдущее заседание форума проходило в Москве в апреле 2019 года. Затем график проведения встреч был скорректирован из-за пандемии коронавируса.

Российско-арабский форум сотрудничества между РФ и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными задачами форума среди других являются поддержка усилий для установления и укрепления международного мира, а также безопасность.

ДНЯО — многосторонний международный акт, разработанный комитетом по разоружению ООН и направленный на предотвращение расширения круга государств, обладающих ядерным оружием. Участниками договора является 191 государство за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. Пять государств — участников договора обладают ядерным оружием: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.