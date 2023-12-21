В России предложили отчислять 5% доходов с акциза на табак в бюджеты регионов

В России предлагают отчислять 5% доходов с акциза на табак в бюджеты регионов, чтобы они могли потратить эти деньги на здравоохранение и развитие спорта. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 21 декабря.

«Проект федерального закона разработан в целях повышения доходов бюджетов РФ и обеспечения их сбалансированности. Законопроектом предлагается установить норматив зачисления доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов РФ в размере 5%», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также в документе отмечается, что законопроект направлен на достижение ориентиров, утвержденных указом президента России «О стратегии развития здравоохранения РФ».

«Они позволят обеспечить участие каждого субъекта и результат в развитии здравоохранения, физической культуры и спорта как в каждом регионе, так и в общем по стране», — указано в пояснительной записке.

Отмечается, что в настоящий момент акциз с продажи табачной продукции поступает в федеральный бюджет. Выделение 5% от акциза в бюджет субъектов РФ позволит региональным властям вкладывать средства в социальную сферу, строить больницы, поликлиники, оборудовать спортивные площадки, открывать бесплатные спортивные секции для детей.

«Благодаря нашей инициативе деньги с продажи табака будут направлены на сохранение здоровья наших граждан», — подчеркнул в беседе с «Известиями» один из авторов проекта, зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам от фракции ЛДПР Каплан Панеш.

Ранее, 17 ноября, Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому с января 2024 года повысится акциз на сигареты, а с мая 2024 — на вино. Решения инициированы правительством в рамках большого налогового бюджетообразующего закона, внесенного в ГД вместе с проектом бюджета на 2024–2026 годы.