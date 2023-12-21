Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли республиканский травматологический центр в Донецке
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
СБ ООН перенес голосование по проекту гуманитарной резолюции по Газе
Армия
Министерство обороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО
Мир
ВКС РФ уничтожили склады и мастерские с БПЛА боевиков в Идлибе
Общество
Путин собрал совещание по теме Восточного полигона железных дорог
Мир
Россия и арабские страны призвали Израиль присоединиться к ДНЯО
Мир
Блинкен согласился с Путиным в решающем значении помощи США для Украины
Мир
Боррель заявил об участии стран ЕС в операции США в Красном море
Происшествия
Российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Мир
Лавров прибыл в Тунис для участия в двусторонних встречах
Мир
Премьер Словакии заявил о возможном вето на членство Украины в НАТО
Общество
В авиакомпании «Россия» объяснили отмену рейсов в Пекин
Мир
США и Венесуэла договорились об освобождении шести американских граждан
Мир
Авиакомпания «Россия» скоро получит необходимые разрешения для полетов в Пекин

В России предложили отчислять 5% доходов с акциза на табак в бюджеты регионов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предлагают отчислять 5% доходов с акциза на табак в бюджеты регионов, чтобы они могли потратить эти деньги на здравоохранение и развитие спорта. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 21 декабря.

«Проект федерального закона разработан в целях повышения доходов бюджетов РФ и обеспечения их сбалансированности. Законопроектом предлагается установить норматив зачисления доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов РФ в размере 5%», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также в документе отмечается, что законопроект направлен на достижение ориентиров, утвержденных указом президента России «О стратегии развития здравоохранения РФ».

«Они позволят обеспечить участие каждого субъекта и результат в развитии здравоохранения, физической культуры и спорта как в каждом регионе, так и в общем по стране», — указано в пояснительной записке.

Отмечается, что в настоящий момент акциз с продажи табачной продукции поступает в федеральный бюджет. Выделение 5% от акциза в бюджет субъектов РФ позволит региональным властям вкладывать средства в социальную сферу, строить больницы, поликлиники, оборудовать спортивные площадки, открывать бесплатные спортивные секции для детей.

«Благодаря нашей инициативе деньги с продажи табака будут направлены на сохранение здоровья наших граждан», — подчеркнул в беседе с «Известиями» один из авторов проекта, зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам от фракции ЛДПР Каплан Панеш.

Пачка Пандоры: как повысятся акцизы на сигареты и жидкости для вейпов
По предложению Минфина ставки на них готовятся поднять уже с весны

Ранее, 17 ноября, Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому с января 2024 года повысится акциз на сигареты, а с мая 2024 — на вино. Решения инициированы правительством в рамках большого налогового бюджетообразующего закона, внесенного в ГД вместе с проектом бюджета на 2024–2026 годы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023