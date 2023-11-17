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Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Государственная дума 17 ноября в III (третьем) чтении приняла законопроект, согласно которому с января 2024 года повысится акциз на сигареты, а с мая 2024 — на вино. Соответствующий документ размещен на сайте ГД.

Решения инициированы правительством в рамках большого налогового бюджетообразующего закона, внесенного в ГД вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

Нововведения предполагают, что акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен составить 2731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены. Ставка акциза на жидкости для электронных сигарет и иных подобных устройств в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл.

Согласно законопроекту, акцизы на вино в России с 1 мая могут составить 108 рублей за литр, что в три раза превышает предыдущие показатели — 35 рублей за литр. Тем временем акциз на игристые вина, включая российское шампанское, с указанного периода также увеличится почти втрое — 141 рубля за литр.

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Ранее, 3 октября, глава Министерства финансов России Антон Силуанов согласился с идеей облагать акцизом весь спирт. При этом министр подчеркнул, что для начала необходимо детально проработать этот вопрос, чтобы не вызвать подорожание медицинских изделий, содержащих в себе спирт.

Ранее правительство поручило в 2024-м перейти на цифровой акциз для табачных и никотинсодержащих изделий. Как отмечалось 24 мая, согласно дорожной карте Министерства финансов, в РФ начнут отказываться от бумажных акцизов на такой товар уже с начала года. По оценкам Совета по вопросам развития табачной промышленности, это позволит сэкономить более 2 млрд рублей ежегодно.

В России постановлением правительства от 28 февраля 2019 года введена обязательная маркировка средствами идентификации табачной, никотинсодержащей продукции, безникотиновых жидкостей и электронных систем доставки никотина.

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