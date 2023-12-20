На Украине объявлен в розыск российский бизнесмен Фридман

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского предпринимателя Михаила Фридмана. Данные об этом были опубликованы на сайте ведомства.

Согласно базе данных, бизнесмен числится в розыске с 10 октября. Во вторник, 19 декабря, информация в карточке была обновлена. Отмечается, что мера пресечения не избиралась.

Фридман разыскивается по обвинению в финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя, захват власти, изменение границ территории или госграницы Украины.

О том, что СБУ завела новое уголовное дело в отношении предпринимателя, в ведомстве заявляли в начале сентября. Тогда сообщалось, что его подозревают в финансировании спецоперации России и оказании гуманитарной помощи российским военнослужащим.

6 октября СБУ заявила об аресте всех украинских активов Фридмана, а также российских предпринимателей Петра Авена и Андрея Косогова. Стоимость арестованных корпоративных прав составила более 17 млрд гривен ($463 млн).

Михаил Фридман — российский бизнесмен и миллиардер, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка.